點名黃珊珊是京華城案關鍵人物　簡舒培：若說不清檢調就該鎖定

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，今（30）日依貪污之違背職務收賄罪，將台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京以及助理吳順民羈押禁見，檢方也於今天早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，而台北市前副市長彭振聲住處也在搜索範圍。對此，民進黨台北市議員簡舒培認為，柯文哲是京華城案最關鍵的重要人物，檢調逮到他並不意外，而立委、台北市前副市長黃珊珊也是其中關鍵，若黃珊珊不自己出來說清楚講明白，檢調接下來鎖定的對象，就應該把黃珊珊列為重要人物。簡舒培今受訪指出，檢調的動作大家應該都不意外，柯文哲是京華城案最關鍵的重要人物，因為如果沒有柯文哲簽名，京華城沒有機會再到都委會討論，且非都更區域，也就不能准用都更容積獲得20%的容積獎勵，所以柯文哲就是最重要的關鍵，其實逮到柯文哲不意外，「我們也認為早就應該要調查，因為柯文哲在這過程當中利用媒體影響力，企圖影響彭振聲，想要影響過去台北市政府的相關公務人員」。簡舒培指出，現在進行搜查，看是否有異常金流，看柯文哲在核給京華城容積這件事，到底是誰給他的指示？誰給他的壓力？或是誰引薦他跟京華城認識，「我都認為柯文哲應該要據實以告，不然下一個被收押的，很有可能就是柯文哲」。簡舒培也說，她多次強調黃珊珊是個不簡單的人物，京華城要申請增加容積是在台北市前市長郝龍斌第二任以及柯文哲第一任的時期，當時的副市長都不同意京華城有392％以外的容積，為什麼柯文哲卻在台北市長第二任時期，讓京華城容積來到了840％，讓沈慶京許的願望實現，這其中最重要的關鍵不是應曉薇，而是在2019年10月上任的黃珊珊。簡舒培指出，黃珊珊擁有21年立委經驗，且也是當時負責和議會總聯絡的聯絡人，對於議員所有陳情案都有理解，所以京華城爭取容積率的陳情書其實也有給黃珊珊，黃珊珊在此案中不但沒有阻止柯文哲違法給容積，甚至根本沒提醒，所以才讓柯文哲做出這樣的決定，黃珊珊到底在這個案子裡扮演什麼樣的角色，「我覺得黃珊珊到現在都沒講清楚，因為他只有叫別人去告，到是一個政治人物在面對質疑時，應該要講清楚說明白，為什麼當時沒有阻勸柯文哲和給容積」。而黃珊珊在當任副市長時，沈慶京到底有沒有去找過黃珊珊，又陳情了什麼，黃珊珊到現在為什麼不敢講清楚說明白？若黃珊珊不說清，檢調就要發揮調查能力，接下來鎖定的對象，就應該把黃珊珊列為重要人物。