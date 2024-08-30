東野有紗改姓五十嵐！日本「夫妻同姓制」當世罕見　球迷：長知識

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日本羽球名將。「東渡」奧運後各自結婚，昔日「CP」傳聞也不攻自破，雙方未來將在職業生涯和人生上都走向全新道路。日本「夫妻同姓」制度是否該保存？在該國內爭論已久，這一次因為東野改姓五十嵐一事，讓羽球界不少人也對此有所討論，有球迷表示自己因此才了解到日本仍有這樣的法律，上了一課。在今年的巴黎奧運會上，日本「東渡組合」帶著爭金的目標拚戰，可惜最終倒在四強，收下銅牌，連兩屆奧運都以同樣的獎牌顏色作收。賽後兩人也深情擁抱，在這一屆奧運後他們確定拆夥，東野有紗將和櫻本絢子搭檔女雙，渡邊勇大則改搭田口真彩續戰混雙。東野有紗和渡邊勇大是學姊、學弟組合，兩人之間感情深厚，當初也是東野主動邀請渡邊在職業賽場上合拍，才讓日本第一混雙「東渡」就此產生。兩人過去在公開場合和節目上也展現滿滿夥伴愛，因此也有一些關於他們的緋聞出現。不過實際上東野有紗和渡邊勇大真的只是搭檔關係，，後者目前是擔任教練。。其生涯在國際賽場上並無太多機會，國家隊前面卡著桃田賢斗、西本拳太、奈良岡功大、常山幹太等更有實力的好手，很難冒出頭。生涯世界排名最高為第66位，他在2024年決定引退。。日本是國際上唯一規定男女雙方結婚得使用相同姓氏的國家，該國《民法》規定夫妻時必須同姓，由於傳統，大部分夫妻是會使用夫姓，這造成女方極大的不便，特別是職場女性。2021年6月，日本最高法院重申「夫婦同姓」合乎憲法規定，此法也繼續在日本延續下去。。持保留態度者，大部分的理由大多是保留家庭的「一體感」，或是認為這是日本的一種傳統文化。該報也指出，上世紀的日本女姓比較少步入職場，因此不覺得有改變姓氏的需求，年輕人雖然認為這個制度無謂又封建，但這樣的觀念似乎並不容易改變。不過許多日本職場男姓／女姓在結婚後，雖然法律上改名，，這端看個人意願，而東野有紗（現為五十嵐有紗）似乎更有意願以目前法律真實姓名出戰。對於五十嵐有紗的改名，日本國內民眾沒有太多針對名字的討論，大部分是表達了對選手的祝福，有些人說：「雖然改口叫你五十嵐要一些時間，但仍然會繼續幫你應援。」但在海外的討論就比較多對此表示好奇，因此事才知道日本仍須夫妻同姓的人不少，很多人稱自己：「上了一課！」