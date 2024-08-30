權值股無力！台股5日、10日線得而復失　午盤上漲53點、今收月線

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輝達財報表現雖然優於預期，不過財測卻讓市場失望，輝達持續陷入賣壓，昨（29）日再度重挫逾6%，拖累科技股走低，美股四大指數跌多漲少，不過道瓊指數再創新高，因此台北股市今（30）日開在盤上，開盤上漲28.22點、來到22230.07點，成功站上5日、10日線，最高一度上漲111.19點、來到22313.04點，不過由於權值股漲勢無力，漲點在午盤開始收斂，上漲53.96點或0.24%，來到22255.81點，5日、10日線得而復失。此外，台股今日收週、月線。大盤開高震盪，中小型股也同步開高走低，櫃買指數午盤漲點收斂到1.18點或0.43%，來到274.5點，日K連4紅。今日午盤個股成交量排行榜前五名：東台、群創、新光金、永光、燿華；午盤個股成交量排行榜前五名：台積電、聯鈞、均豪、聯亞、鴻海。權值股跌多漲少，權王台積電以944元開出、上漲1元，不過上攻力道不足，盤中一度翻黑下跌2元，午盤則是上漲1元或0.11%，來到944元；鴻海以185元開出、上漲0.5元，不過隨後翻黑表態，盤中在盤面震盪，午盤下跌1元或0.54%，來到183.5元；聯發科開高走低，午盤下跌10元或0.8%，來到1240元。