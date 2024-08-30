安芝儇鏡頭前淚崩！曝在韓國受到成員忌妒　委屈全說了：讓我很累

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▲安芝儇分享先前在韓國跳啦啦隊時的辛酸經歷，講到一半忍不住哭了。（圖／Talk一杯 YouTube）

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員安芝儇有「最強外掛」的美稱，亮麗外型加上火辣身材，每每出賽應援總會成為全場焦點，在台灣擁有一票死忠粉絲追隨。而她近來上節目，談到在韓國跳啦啦隊時，不為人知的辛酸故事，她透露當時剛加入時，因為受到其他隊員的忌妒，讓她壓力很大也很累，可是又不知道該怎麼抒發壓力，說到一半直呼「突然好想哭喔！」一度在鏡頭前掉淚，讓粉絲看了十分心疼。安芝儇近來在YouTube頻道《Talk一杯》分享成為啦啦隊女神的心路歷程，被問到20歲就當上啦啦隊隊長，是否會有很大的壓力？她坦言，其實當隊長的時候沒有這麼有壓力，反而是當隊員的時候很不自在，因為有隊長頭銜時，她可以為每個隊員分配職務，可是剛進去當隊員時，因為她外型和能力比較出眾，「其他成員的忌妒讓我很累。」安芝儇也說，以前工作時的壓力大多來自內部的人，她因為當時年紀比較小，還不太懂得如何紓解壓力、調整心情，只能不斷忍耐回想起當時的狀況，她也直呼「突然好想哭喔！」下秒直接在節目上落淚。不過現在的她已經不同了，她喜歡靠著購物紓壓，讓自己放鬆一點，也因此有了很多收藏品。不過安芝儇想到這裡又覺得更傷心了，因為心情不好，只能靠著滿足物質慾望來紓壓，她的內心還是累積了一些情緒，「這種眼淚其實也是…逛街其實沒有辦法解決我的壓力，它只是暫時讓我忘記，所以一直掉眼淚。」而現在的她雖然喜歡健身，但因為工作緣故常常需要練舞，一直很忙碌，導致情緒都累積在心裡，沒時間好好和自己相處。被問到是否會打電話向父母談心？安芝儇透露，自己的個性不太會和父母分享這些事情，因為家人都默默支持她，回韓國時也都會探望父母，現在主要靠自己還有和韓籍隊友Mingo相處，現在得到更多力量，也很感謝身邊的貴人，「因為他們使我成長。」