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台電獎學金招考70人　博士生最高可領112萬元、畢業即就業

記者鍾泓良／台北報導

▲台電今年大學及研究所獎學金甄選招考70個名額，大學部每學期可領6萬元、研究所碩士生每學期10萬元、博士生每學期14萬元。（圖／台電提供）
▲台電今年大學及研究所獎學金甄選招考70個名額，大學部每學期可領6萬元、研究所碩士生每學期10萬元、博士生每學期14萬元。（圖／台電提供）
台電為因應電力淨零轉型發展，今（30）日宣布將在今年大學及研究所獎學金甄選招考70個名額，大學部每學期可領6萬元、研究所碩士生每學期10萬元、博士生每學期14萬元；台電也將每學期評核學生學業成績，博士生更有機會獲112萬元，且畢業後可直接進台電工作。

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大學及研究所獎學金甄選自9月20日至9月30日採網路報名，10月26日舉行甄選初試。

台電表示，本次開放18個類科創歷年新高，依不同類科提供大學、研究所碩博士生報名包含電網規劃分析與控制運轉、電驛、保健物理/放射化學、能源與環境經濟、電力電子、高壓工程等類別，合計70名。

另為擴大選才，除既有「保健物理/放射化學」類科，今年「生物多樣性」類科亦開放大三及大四學生得報考，另「電網規劃分析與控制運轉」及「電力物聯網及大數據分析」類科則開放大四學生得報考。

台電指出，獎學金甄選錄取人員大學部每學期可領6萬元、研究所碩士生每學期10萬元、博士生每學期14萬元，台電也將每學期評核學生學業成績，符合資格者，大學部在學期間最高可領24萬元、碩士生40萬元，博士生更有機會獲112萬元，且畢業後可直接進台電工作。

台電表示，詳細應考資格、考試科目及注意事項等資訊可參考甄選網站獎學金甄選簡章(http://service.taipower.com.tw/scholarship)，如有相關試務疑義可洽詢試務單位窗口。

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