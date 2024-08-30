「帕運輪椅籃球」登Google Doodle！輪椅小鳥投球　賽程規則一覽

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▲動畫中的藍色小鳥們各自坐在輪椅上，其中一位選手將手中的藍球丟入面前的球框，投進後，全體運動員還舉手歡呼，模樣十分可愛。（圖／翻攝自Google首頁）

▲本屆帕運輪椅籃球男子有加拿大、英國、法國、德國、荷蘭、美國、西班牙、澳洲、女子部分則有英國、中國、加拿大、西班牙、德國、日本、美國、荷蘭參賽。（圖／翻攝自帕奧官網）

▲輪椅籃球的得分、運球和防守規則類似籃球，但輪椅籃球選手必須在每兩次推球後傳球或彈球，避免因行進而受到處罰。（圖／Shutterstock）

▲日本漫畫家井上雄彥1999年繪畫《REAL》，主題從「籃球」變成了「輪椅籃球」。（圖／翻攝自X）

▲前幾屆奧運會上，美國和加拿大是輪椅籃球項目最強的國家，美國以13 面金牌、2 面銀牌和8 面銅牌位居獎牌榜榜首。（圖／翻攝自帕奧官網）

2024巴黎「帕拉林匹克運動會」（簡稱帕運會、帕運、帕奧）如火如荼進行中，Google Doodle持續推出不同主題應援，，將球投進前方的籃框，旁邊還有其他幾隻坐在輪椅上的小鳥一起參與，逗趣可愛又振奮人心。Google Doodle時常推出新主題呼應時下最夯的活動或紀念日等，民眾進入Google頁面後，可以慢慢只見動畫中的藍色小鳥們各自坐在輪椅上，其中一位選手將手中的藍球丟入面前的球框，投進後，全體運動員還舉手歡呼，模樣十分可愛，巴黎帕運28日開幕時，美國隊即由5度參賽的輪椅籃球金牌選手塞里歐（Steve Serio）和坐式排球選手涅維斯（Nicky Nieves）一同掌旗進場，輪椅籃球是本屆帕運一大亮點，彰顯出帕運選手的堅韌與毅力。本屆巴黎帕運取得輪椅籃球席次的國家有，將代表國家進行男子輪椅籃球賽事，女子部分則有8個國家參賽。今（30）日台灣時間下午4時30分即有帕運女子輪椅籃球B組初賽，將由荷蘭對上日本隊，下午6時45分則為男子輪椅籃球B組初賽，由西班牙對上澳洲；晚上10時，德國隊與美國隊進行女子輪椅籃球B組初賽。帕運的輪椅籃球是一項專為殘障運動員設計的比賽項目，依據運動員的殘障程度分為1.0至4.5點，點數越低代表殘障程度越重，意即「1.0點無軀幹活動能力，無法進行彎腰或轉動等動作；4.5點有正常軀幹活動能力，例如足部截除手術或雙腿長度差異較大。」而每支國家隊伍有對體能點數進行限制，輪椅籃球的得分、運球和防守規則類似籃球，球場、籃框和籃板的尺寸也和奧運籃球相同，但，避免因行進而受到處罰，也沒有雙運球規則；比賽時長共40分鐘，每節10分鐘，第2、3節之間休息15分鐘。談到籃球，許多動漫迷第一個一定想到日本漫畫家井上雄彥的籃球漫畫《灌籃高手》，，在《週刊YOUNG JUMP》上不定期連載，而，帶給粉絲不一樣的視覺與閱讀體驗。創作《REAL》時，井上雄彥不時外出取材，，寫文章報導比賽，與此同時，他也，除了強勁的對手外，主角們面對的是人生的挑戰，井上雄彥透過輪椅籃球相關作品，告訴讀者輪椅籃球最早出現在1946年的美國，是由二戰受傷的軍人開發，後因輪椅人士的適應及規則變化，讓這項運動在美國快速發展，並發展至全世界；1960年，在，而在前幾屆奧運會上，美國和加拿大是輪椅籃球項目最強的國家，美國以13 面金牌、2 面銀牌和8 面銅牌位居獎牌榜榜首，其次是加拿大（6 面金牌、1 面銀牌、1 面銅牌）和以色列（4 面金牌、4 面銀牌及4 面銅牌）。雖然中華隊並未參與此次帕運輪椅籃球，但，中華隊輪椅籃球主力選手鄧和成，因罹患小兒麻痺導致腿部肌肉萎縮，但受到NBA傳奇球星喬丹和經典漫畫《灌籃高手》影響，他依然對籃球充滿熱情，多次代表台灣參加國際賽事，並強調自己「會繼續追求籃球夢，直到無法再打為止」。