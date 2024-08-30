5大央行9月有望降息？專家估美元指數恐失守100、金價衝2600美元

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全球央行年會美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，降息時機已到來，並強調會阻止就業市場進一步降溫，寬鬆路徑仍將取決於未來數據，之後多位聯準會官員也發表了類似的看法，美元指數一度大幅回跌至100附近，金價明顯受提振，過去2周已先後兩次觸及 2530美元附近，並在8月20日再次創下歷史新高。專家認為，在9月5大央行有望降息之下，美元指數跌破100機率非常高，大宗商品和貴金屬有望持續向上，金價上看2600美元，銀價可能有大幅上漲空間。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正分析，9月可以說是今（2024）年中最重要的1個月，因為市場目前預期將會有多達5個央行開始降息，包括加拿大央行、歐洲央行、美國聯準會、瑞典央行及瑞士央行。除了這5家央行外，英國央行及日本央行也都將召開利率決策會議，也就是說，9月有7家主要央行將公布最新利率決議。不過，市場目前相對還算平靜，並持續憧憬5家央行降息，股票市場漲勢持續，美元指數也低位徘徊，非美貨幣明顯受提振，似乎一切都盡在市場的預料之中,沒有太大意外和驚喜。市場預估美國聯準會9月降息幾乎已成定局，楊傲正表示，目前只是在揣測究竟聯準會全年會降 3碼還是4碼，總體來說，市場預期聯準會將會越來越趨向鴿派，在這個大環境下，美元跌破100關口的機率非常高，而大宗商品和貴金屬便有望持續向上。在金價方面，楊傲正提到，由於上一次降息週期開始點是在2019年7月30至31日，在該日期點前的1個月，金價從1400美元上漲至最高 1453美元，在降息後的1個月更進一步漲至最高1555美元，反映降息前後的金價波動性都非常強，在美元走弱之下，金價在降息憧憬下走勢明顯，在目前歷史高點下，相信仍有望進一步漲至2600美元。不僅如此，楊傲正表示，銀價也有望迎頭趕上，就有如今年3至5月的銀價漲勢比金價更強，追回2至4月金價的漲幅。同樣的，上一次降息週期開始點是在2019年7月30至31日，在該日期點前的1個月。銀價從15.3美元水準上漲至16.5美元水準，在降息後的1個月更進一步漲至19美元水準,反映降息前後的銀價的波動性和漲幅不比金價弱，值得市場關注。