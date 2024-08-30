珊珊颱風襲日本　12萬戶停電！東京2市發避難指示要求2.3萬人撤離

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珊珊颱風29日登陸日本鹿兒島縣，在九州地區的福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等地都引發災情，截至30日中午，已知釀成4死、104人受傷、2人失蹤。另外，珊珊颱風已在九州造成約11萬8810戶停電，在關東地區造成約2650戶停電。東京都府中市、西東京市也發布避難指示，要求1萬1508戶、共2萬3890人撤離。根據《NHK》報導，九州電力回報，截至今日上午10點九州7個縣共約11萬8810戶停電，其中重災區落在鹿兒島縣的大隅、薩摩地區，光在此地就有約10萬6750戶停電，另外長崎縣也有約5840戶停電。九州電力表示，復電工作正在進行中。而東京電力則表示，截至今日凌晨4點，關東地區約有2650戶停電，分別是神奈川縣約1080戶、栃木縣約1010戶、千葉縣約560戶停電。根據日本新聞網報導，當地時間30日上午11點，東京都府中市政府針對若松町4丁目的1123戶2707人、武藏台2丁目的1030戶2572人、白系台4丁目的1405戶2513人等共1萬1505戶、2萬3882人發布避難指示。東京都西東京市也發布避難指示，對象為東伏見6丁目的2戶7人、東伏見3丁目1戶1人，共3戶8人。由於珊珊颱風移動緩慢，廣大日本地區均受到颱風本身的厚重雨雲影響，而即使是離颱風較遠的地區，也受到太平洋暖濕氣流影響，全日本各地持續降下暴雨。日本內閣官房長官林芳正表示，政府將繼續採取一切可能的措施，實施緊急災害對策，密切關注最新氣象資訊與避難動態，做好防災工作。