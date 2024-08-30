全家「沈早俱樂部」聯名又來了！6款新品早餐：花生火腿蛋超經典

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▲「全家」再度攜手「沈早俱樂部」以台式風味早餐為主題，推出六款新品早餐。（圖／全家提供）

▲「Sakimoto柚子胡椒熱狗」，搭配擁有濃濃起司香氣的「帕瑪森熱狗麵包」，最後不沾手就可淋上番茄芥末雙醬。（圖／全家提供）

▲OK超商看準學子們預備開學、活力餐食需求，推出極具飽足感的「美式肉醬熱狗堡」。（圖／OK超商提供）

▲OKchoice袋裝鮮食也有多款單手即食，包括網友讚譽與美式大賣場一樣好吃的「起司牛肉捲」、「起司雞肉捲」。（圖／OK超商提供）

全家超夯的「沈早俱樂部」聯名早餐新品來了！陸續推出6款早餐新品，包含「蒜香香腸長堡」、「熱炒鹹豬肉長堡」、「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「塔香三杯蘿蔔糕」及「不錯喝紅茶」，還有「花生火腿蛋三明治」傳統早餐店經典鹹甜口味再現，聯名品項也可享有「餐餐超值配」，最低只要59元就有主食加飲料，同時還有金飯糰第二件6折優惠。全家「沈早俱樂部」聯名美食又來了！首波三明治與貝果，引發網路社群熱烈討論，第二波聯名商品首推最新長堡系列商品，「蒜香香腸長堡」（售價65元）將整根蒜香香腸搭配台式酸菜與蒜蓉醬，超「台」滋味必嚐；「熱炒鹹豬肉長堡」（售價65元）使用道地鹹豬肉爆炒後加入蔥段，創新口味一吃就上癮。此外，更有鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」（售價49元）及「花生火腿蛋三明治」（售價39元），將傳統早餐店隱藏熱銷品項完美呈現；不可錯過「塔香三杯蘿蔔糕」（售價59元）與「不錯喝紅茶」（售價30元）的古早味組合，神還原大家從小吃到大的巷口早餐店風味，令人難以忘懷。可搭配「餐餐超值配」，有59元／69元／79元組合價。早餐必吃的飯糰，全家9月4日起至17日開學期間，推出金飯糰指定品項第二件6折優惠。並搭配日本最大豐洲市場直送海鮮，全新推出「明太子鹽烤赤魚飯糰」及「哇沙米黃金魚卵海鮮飯糰」9月4日起還有隱藏熱銷早餐組合熱狗堡，推出全新品牌「哈逗堡」，以「新口味、新麵包、新醬料」三大重點全新亮相，推薦「Sakimoto柚子胡椒熱狗」，搭配擁有濃濃起司香氣的「帕瑪森熱狗麵包」，最後不沾手就可淋上番茄芥末雙醬，全新搭配值得嚐鮮，為歡慶新品牌上線，9月4日起至17日推出熱狗堡組合特價39元優惠，且再送不沾手番茄芥末醬，一定要把握體驗。OK超商也趁著開學季，推出新品「美式肉醬熱狗堡」，以經典長堡麵包夾入法蘭克熱狗，搭配濃厚美式肉醬，以微辣提香的墨西哥辣椒片點綴，鬆軟有彈性麵包吸收誘人肉醬，帶有微辣香氣令人忍不住一口接一口。OKchoice袋裝鮮食也有多款單手即食，像是日本學生最愛的「日式炒麵麵包」、網友讚譽與美式大賣場一樣好吃的「起司牛肉捲」、「起司雞肉捲」，輕食類「培根歐姆蛋起司堡」，只要簡單微波就能品嘗美食。