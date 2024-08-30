姚立明昔罵民進黨是垃圾今被提名副院長　蕭美琴這樣說！

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總統賴清德今（30）日提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長，引發外界關注，由於姚立民曾罵民進黨是「垃圾」，是否擔心該人選有所爭議？對此，副總統蕭美琴強調，姚立明有豐富法學背景，且在實務經驗豐富、受人敬重，賴清德認為姚符合相關標準，能符合社會高度期待。司法院正、副院長許宗力、蔡烱燉在內的7位大法官，將於今年10月底任期屆滿。賴清德今提名司法院長張文貞，以及國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長，另有五名大法官。媒體詢問，姚立明曾是新黨黨員、幫助柯文哲競選，也曾公開說明民進黨是垃圾，會不會擔心被外界批評？對此，蕭美琴回應，被提名人都有兼顧理論、實務經驗，而姚立明有豐富法學背景，同時有許多學生，在學術界有一定基礎；至於在實務界，姚有豐富歷練，且被人敬重、把複雜問題化繁為簡，讓人民了解，過去認為比較複雜及不可及的司法改革、法律問題。蕭美琴表示，賴清德認為姚立明符合設定標準，包含專業性、國際化、進步性及兼顧學術與實務背景等條件，能符合社會高度期待。