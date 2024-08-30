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Curry19億天價續留勇士有多可怕？年薪足以買下大聯盟運動家整隊

實習記者張叡誠/綜合報導

▲NBA金州勇士隊的超級球星Stephen Curry首次參加奧運就拿下金牌，還跟球隊續約。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA金州勇士隊的超級球星Stephen Curry首次參加奧運就拿下金牌，還跟球隊續約。（圖／美聯社／達志影像）
NBA美國職籃金州勇士當家一哥「咖哩小子」Stephen Curry，今（30）日與球隊簽下1紙1年6260萬美元（約19.9億台幣）的延長合約，而Curry一人的天價年薪，甚至能超越了金州勇士過去的鄰居、美國職棒大聯盟運動家隊今年整隊的薪水。根據美媒《Sportrac》統計，今年運動家全隊薪資加總為6250萬美元，整隊隊薪資最高的是今年2月才透過交易來到運動家的投手Ross Stripling的1250萬美元年薪，而Curry與勇士延長合約後，在2026-27合約最後一個球季年薪將高達6260萬美元。

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一人比下運動家　Curry年薪可觀

今年球季結束後，運動家隊將會離開奧克蘭，預計在2028年進駐位於拉斯維加斯的新主場，再加上過去幾年運動家戰績始終在聯盟吊車尾位置，上賽季排名墊底，甚至吞下全大聯盟最多的112敗，今年在美聯西區排名倒數第二，只贏過洛杉磯天使隊。

根據美媒《Sportrac》統計，今年運動家全隊薪資加總為6250萬美元，整隊隊薪資最高的是今年2月才透過交易來到運動家的投手Ross Stripling的1250萬美元年薪，而Curry與勇士延長合約後，在2026-27合約最後一個球季年薪將高達6260萬美元。

過去運動家就是著名的「小資」球團，經常在球員薪資中敬陪末座，球隊老闆的小氣，也讓許多資深運動家球迷希望他將球團賣掉，改由其他人接手經營，老闆的摳門經營再加上多年積弱不振的戰績，更是讓運動家主場票房十分慘澹，在前46場主場比賽只有36萬3374人、單場平均7899人，都是全聯盟最爛數字。

▲2024巴黎奧運男子籃球金牌戰，由地主法國對陣美國隊，本場比賽法國儘管在決勝節一度打出氣勢，但美國男籃最終靠著Stephen Curry的關鍵4記三分外線徹底殺死比賽，美國隊終場就以98：87帶走勝利，成功締造奧運5連霸霸業。（圖／美聯社／達志影像）
▲Curry一人的天價年薪，甚至能超越了金州勇士過去的鄰居、美國職棒大聯盟運動家隊今年整隊的薪水。（圖／美聯社／達志影像）

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