Curry19億天價續留勇士有多可怕？年薪足以買下大聯盟運動家整隊

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▲Curry一人的天價年薪，甚至能超越了金州勇士過去的鄰居、美國職棒大聯盟運動家隊今年整隊的薪水。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃金州勇士當家一哥「咖哩小子」Stephen Curry，今（30）日與球隊簽下1紙1年6260萬美元（約19.9億台幣）的延長合約，而Curry一人的天價年薪，甚至能超越了金州勇士過去的鄰居、美國職棒大聯盟運動家隊今年整隊的薪水。今年球季結束後，運動家隊將會離開奧克蘭，預計在2028年進駐位於拉斯維加斯的新主場，再加上過去幾年運動家戰績始終在聯盟吊車尾位置，上賽季排名墊底，甚至吞下全大聯盟最多的112敗，今年在美聯西區排名倒數第二，只贏過洛杉磯天使隊。過去運動家就是著名的「小資」球團，經常在球員薪資中敬陪末座，球隊老闆的小氣，也讓許多資深運動家球迷希望他將球團賣掉，改由其他人接手經營，老闆的摳門經營再加上多年積弱不振的戰績，更是讓運動家主場票房十分慘澹，在前46場主場比賽只有36萬3374人、單場平均7899人，都是全聯盟最爛數字。