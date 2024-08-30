MLB／大谷翔平狂轟猛盜、Aaron Judge頻開砲！Betts評論誰較優秀

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▲紐約洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）全壘打轟不停。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平與洋基當家重砲「法官」Aaron Judge本季都繳交出非常優秀的表現，大谷翔平日前以戲劇化的，有望挑戰史無前例的「50轟50盜」；Judge本季依舊火力全開，已經Mookie Betts近日在Podcast節目中指出，「最近有人問我大谷如果達成50轟、50盜，而Judge刷新美聯單季欸多全壘打的紀錄，那這季誰比較優秀?」他緊接著表示，「我認為這個問題並不公平。」Betts進一步解釋，