MLB／大谷翔平狂轟猛盜、Aaron Judge頻開砲！Betts評論誰較優秀

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平與洋基當家重砲「法官」Aaron Judge本季都繳交出非常優秀的表現，兩人誰才更略勝一籌是人們議論紛紛的焦點之一，對於此問題，道奇MVP強打Mookie Betts也提出了看法。
大谷翔平日前以戲劇化的再見滿貫砲成功完成單季最快「40轟40盜」，昨日又將記錄提高至「42轟42盜」，成為史上第二人，有望挑戰史無前例的「50轟50盜」；Judge本季依舊火力全開，已經轟出驚人的51發全壘打，有望超越自己2022年所創下的美聯單季62轟紀錄，再次改寫聯盟歷史。
大谷翔平、「法官」誰更強？Betts給出中肯答案
Mookie Betts近日在Podcast節目中指出，「最近有人問我大谷如果達成50轟、50盜，而Judge刷新美聯單季欸多全壘打的紀錄，那這季誰比較優秀?」他緊接著表示，「我認為這個問題並不公平。」
Betts進一步解釋，「雙方的成就是不互相衝突的，完全可以在同一個舞台上共存，我們不應該評價誰更優秀，我們只需要專注在讚賞他們的偉大表現就好，他們所創造出的非凡成就是我們可能再也遇不到的。」
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大谷翔平、「法官」誰更強？Betts給出中肯答案
Mookie Betts近日在Podcast節目中指出，「最近有人問我大谷如果達成50轟、50盜，而Judge刷新美聯單季欸多全壘打的紀錄，那這季誰比較優秀?」他緊接著表示，「我認為這個問題並不公平。」
Betts進一步解釋，「雙方的成就是不互相衝突的，完全可以在同一個舞台上共存，我們不應該評價誰更優秀，我們只需要專注在讚賞他們的偉大表現就好，他們所創造出的非凡成就是我們可能再也遇不到的。」