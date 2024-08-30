BLACKPINK Jisoo轉行當演員又傳好消息！有望接新劇《月刊男友》

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▲Jisoo（圖左）早在2021年就與丁海寅（圖右）在戲劇中展開虐戀，共同合作浪漫電視劇《雪降花》後，深受影迷粉絲們的歡迎。（圖／disneyplustw IG）

▲Jisoo不單只演浪漫愛情劇，《全知讀者視角》、《Newtopia》等動作片也能駕馭。（圖／sooyaaa__ IG）

▲Jisoo所屬的女子偶像團體BLACKPINK也宣布將在2025年完整體回歸，並舉辦全新的世界巡演。（圖／BLACKPINK 臉書）

韓國女子天團BLACKPINK於去年年底宣布單飛不解散，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa 4位成員們也紛紛拓展演藝事業領域。其中，著重戲劇拍攝的Jisoo（金智秀）繼2021年與韓劇男神丁海寅合作浪漫電視劇《雪降花》，正式以演員身份出道後，再傳被邀請出演電視劇《月刊男友（暫譯）》女主角的好消息，直接讓粉絲期待值拉滿。許多粉絲聽到Jisoo將再次擔任電視劇主演的消息也興奮不已，對《月刊男友》的劇情感到相當好奇，雖然目前尚未公開劇本、合作演員等詳細資訊，但Jisoo的個人經紀公司BLISSOO則大方透露已經收到提案，正在討論中。即使暫緩偶像事業，「演員金智秀」依然十分忙碌，除了代言、站台活動外，片約不斷的她作為新人演員也相當受影迷們的歡迎。「能文能武」的Jisoo不單只能駕馭浪漫愛情片，在超人氣網絡小說改編的電影《全知讀者視角》中，她與安孝燮、李敏鎬等大咖演員合作，飾演戰鬥力超強的女高中生，而上個月殺青的新劇《Newtopia》，她則是與資深演員朴正民一起聯手對抗喪屍，在末世中相互奔赴、攜手成長。在成為演員的同時，Jisoo也沒有忘記偶像的本職工作，今年迎來出道8週年的BLACKPINK，也在本月月初時上映紀念紀錄片並展開簽售活動，上月還透過YG娛樂宣布將在2025年完整體回歸，並舉辦全新的世界巡演，讓粉絲們忍不住期待滿滿。