日本央行再放「鷹」！瑞銀估明年上半年前再升息1碼、日圓上看138

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日本央行副行長冰見野良三近日重申立場，即如果通貨膨脹保持不變，日本將繼續升息，同時也密切關注金融市場狀況。這與央行行長植田和男最近的言論不謀而合，即如果可以避免市場混亂，日本央行升息計畫仍在進行中。不過，瑞銀認為至明年第2季，日本只會升息1碼，美國至明年9月可能降息7碼，預估日圓兌美元明年9月可能回升至138價位。瑞銀財富管理投資總監辦公室今（30）日發布最新報告指出，鑑於近期市場波動及日圓兌美元大幅升值，預估日本央行只會在明年第2季升息1碼、0.25個百分點。此外，瑞銀也預測，在美國政策利率下調，預估到明年9月可能下調7碼，加上日本央行溫和收緊政策間，日圓兌美元將在明年9月升至138。不過，日圓要回升到138的道路不太可能平順，瑞銀分析，從7月初的162高點急劇升值至8月初的141.70低點後，日圓已持穩在143.50-149.50區間內，預估未來3-4個月內保持在這一區間，主要是美日利差收窄已被市場消化。此外，日圓兌美元已與美日10年期利差趨同，隨著10年期美國國債與日本國債利差從2023年10月的4.1個百分點峰值收窄至7月初的3.4個百分點，日圓兌美元實際上上漲了近8%，從150升至162的高點，歸功於投機性多頭倉位。其後，隨著利差進一步收窄至2.9個百分點，日圓回升了10.4%，這使得該貨幣對終於向正在收窄的利差靠攏，因此，這消除了短期內日圓兌美元進一步升值的一個誘因。最後，鑑於利差收益仍然有利於做空日圓，目前存在重建日圓空頭倉位的可能性，特別是如果全球風險情緒保持穩定並重新燃起市場對使用日圓作為融資貨幣的興趣。與利差收益一樣，投機性倉位削減了日圓的上行動力。