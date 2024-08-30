美國要在南海為菲律賓艦艇護航　北京引用《黑神話：悟空》回嗆

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中國與菲律賓在南海的衝突日漸升溫，本週四美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）又在與菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner）舉行的聯合記者會表示，美軍已準備好在接到命令後與盟友菲律賓協商，採取行動應對中國在南海的侵略行為。對此，中國國防部新聞發言人吳謙大校則引用近日火紅的中國國產遊戲《黑神話：悟空》回嗆。綜合中媒報導，美國印太司令部司令帕帕羅27日聲稱，美國艦艇可以護送在南海執行補給任務的菲律賓艦艇，並稱這是「完全合理的選擇」，有外媒評論認為，帕帕羅這番言論算是讓外界得以窺見，作為駐紮在美國本土以外、級別最高的美軍指揮官，他是如何看待可能導致美中發生直接衝突的軍事行動。此外，有外媒也引述《美菲共同防禦條約》的規定，如果太平洋海域任何地方的兩國船隻、飛機、軍隊和海岸警衛隊遭到「武裝襲擊」，美菲雙方必須互相防禦，美國並聲稱，條約規定的「太平洋海域」包括南海地區。對此，中國防部新聞發言人吳謙大校表示，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域，擁有「無可爭辯的主權」，菲律賓妄圖實現在仙賓礁長期存在，打開了惡化南海局勢的「潘多拉魔盒」，因此遭到地區國家強烈反對，並指控菲律賓自8月19日以來，多次派遣海警船企圖衝闖仙賓礁，以危險方式故意衝撞中國執法船，中國雖致力於透過對話協商、妥善管控分歧，但忍耐也是有限度的，將繼續採取堅決有力措施，維護自身領土和海洋權益。吳謙並點名美國是攪動南海局勢的「最大黑手」，也是南海和平穩定的「最大破壞者」，質疑正是因為有美國的慫恿支持，才使得菲律賓有恃無恐，一再挑釁，還妄圖以《美菲共同防禦條約》嚇唬中方，此舉完全是徒勞的，只會激起中國人民的更大義憤和鬥志。吳謙還引用《黑神話：悟空》來代表中國軍隊的態度，聲稱自己也看過很多關於孫悟空的影視作品，其中有2句歌詞給他留下了非常深刻的印象，那就是「踏平坎坷成大道，鬥罷艱險又出發」。