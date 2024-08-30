民眾黨下午將開臨時中央委員會　討論是否推派代理黨主席

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，今（30）日早上，檢方赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，隨後柯文哲也被帶回。據悉，民眾黨中央委員及中評會委員下午1時將召開臨時中央委員會，將討論柯文哲請假黨主席職務3個月，是否需要推派代理黨主席。柯文哲29日下午舉行政治獻金帳務說明記者會「最終場」，除向支持者跟團隊致歉外，再度重申自己識人不清，並針對以選舉補助款購入商辦、沒考慮外界觀感的草率決定，宣布請假黨主席3個月，自請調查。針對柯文哲請假後續因應，周榆修表示，依據民眾黨章程會儘速邀請中央委員會與中央評議委員會商之後，做下一步的決定。媒體詢問是否有互推代理人，周榆修表示，依黨章規定，只有在因故無法行使職權時才會互推代理。據悉，民眾黨下午將召開臨時中央委員會，會中將討論柯文哲請假，是要代理主席還是秘書長周榆修直接兼代，不會直接選出代理黨主席，除此之外，也會針對柯文哲遭搜索狀況討論。