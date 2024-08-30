國民ETF 00878「兄弟檔」也夯　國泰台灣高股息基金擁3優勢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國泰台灣高股息基金V.S國泰永續高股息00878。（圖／國泰投信提供）

「國民ETF」國泰永續高股息00878在高股息ETF中規模最大、受益人數最多、定期定額戶數最高，三冠王的好成績，在260多檔ETF中數一數二，更是許多人選擇ETF的「初戀情人」，但其實系出同門，跟00878同年同月同日生的主動式基金「國泰台灣高股息基金」擁有三大優勢，在基金界另有一批死忠粉絲。許多人不知道的是，國泰投信當年發行00878時，另一檔兄弟基金「國泰台灣高股息基金」也在2020年7月10日同一天成立，考量的就是多數高資產客戶對ETF還不熟悉，習慣透過銀行理專購買基金，國泰投信以基金和全委業務起家，多年來旗下已有「國泰中小成長基金」、「國泰小龍基金」及「國泰國泰基金」等強棒產品，海內外獲獎超過220座以上，為台灣基金史的重要推手。相比00878的高人氣，「國泰台灣高股息基金」挾其三大優勢穩居國泰投信主動式基金的銷售冠軍，第一有專業團隊主動操盤，有別於00878受限於指數規則，每年表定2次的成分股異動，「國泰台灣高股息基金」有強大的操盤部隊，國泰投信的投研團隊中，經理人擔任研究員的平均年資超過14年，基金經理人的碩士佔比96.9%，對台股產業瞭若指掌，看的不只是台灣市場，更多是對國際主要市場的鑽研調查，隨時針對市場變動，機動調控基金持股比重。「國泰台灣高股息基金」第二優勢是有配息跟不配息可選，讓投資人依自身需求，選擇是否需要配息，最近月月配的ETF紅透半邊天，但其實「國泰台灣高股息基金」配息的B級別早在4年前就已經讓投資人享受每月配息的領息小確幸，是月月配的先驅者。更重要的是，考量到台灣投資人喜愛領息，「國泰台灣高股息基金」在今年8月精進配息機制，將原本規劃在每半年度加碼分配的資本利得，調整為可彈性在「每月」運用分配，全新機制讓投資人刷帳戶時有機會真正有感。第三大優勢是績效看得見，最新公布的投信投顧公會基金績效評比表指出，截至今年7月底，「國泰台灣高股息基金-配息B」今年以來報酬率是21.54%、1年報酬率27.63%、2年報酬率是85.84%、3年報酬率是74.98%，都是名列前茅。「國泰台灣高股息基金」經理人梁恩溢表示，台股股利率名列全球前段班，吸引各國關注跟投資，有助推升台股表現，基金精挑「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」之個股，兼具進可攻、退可守之優勢，重要成分股包括台積電、聯發科、鴻海等經營穩健，具備發展前景的大型企業，基金適合作為傳家寶、或爸媽準備給小孩的第一桶金，也推薦納入退休計畫的主要資產配置，讓國泰基金陪投資人共創更好人生。