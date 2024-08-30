江蕙聽1首歌驚喊「本來不用封麥」！林淑容9月搶先開唱〈家後〉

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▲林淑容先前就覺得江蕙一定會復出，而她也很喜歡江蕙的歌，時常在演唱會上表演〈家後〉。（圖／媒體棧提供）

▲林俊逸寫出〈上好的一年〉，江蕙聽了大讚，「你這首歌早點寫，我就不用封麥了。」（圖／媒體棧提供）

金嗓歌后林淑容與美聲王子林俊逸將於9月28日下午在高雄流行音樂中心舉辦「林淑容2024昨夜星辰世界巡迴演唱會」，距離開演不到1個月，兩人為了完美呈現每首歌的聲音，正如火如荼彩排。林淑容也鬆口，屆時會演唱多首膾炙人口的好歌，還會搶先唱江蕙的台語金曲〈家後〉；另外林俊逸也提到自己和江蕙的淵源，透露當時自己寫出歌曲〈上好的一年〉受到江蕙肯定，對方還說「怎麼不早點寫？這樣我就不用封麥了。」近日台語歌后「二姐」江蕙無預警宣布復出歌壇，讓全台歌迷們都大喜過望，也讓與二姐同期出道的林淑容非常開心，林淑容表示，「很高興聽到二姐要出來，我跟所有歌迷一樣都很期待。」之前林淑容就覺得二姐一定會想要再出來，畢竟唱歌是一件開心的事情，她認為看到歌迷們興奮開心的回應，是作為歌手最直接的回饋。而且她覺得她們這一輩的歌手越來越少，歌迷也年紀漸長，大家聽歌的機會變少了，所以二姐可以再復出開唱，對大家來說都是一件非常好的消息。這次演唱會上，林淑容將會演唱唯一一首台語歌曲〈家後〉，林淑容指出自己本來就很喜歡江蕙的歌，每次去星馬也一定必唱〈家後〉，觀眾給予的反應也都非常熱烈，她很喜歡這首歌所流露出來的情感，只要一唱這首歌，她都會滿滿的感動。事實上，林淑容與江蕙年齡相近，出道背景也相仿，當年江蕙走紅的《你著忍耐》專輯裡，就曾經翻唱過林淑容所演唱的〈安娜〉，台語版本的〈安娜〉輕快好聽，跟江蕙其他帶點哀怨的歌曲有些不同，讓粉絲喊話希望林淑容也能與二姐一起合唱〈安娜〉。曾與二姐為同門師姐弟的林俊逸，過去擔任過二姐「鏡花水月」10場演唱會的固定嘉賓，也和江蕙結下不解之緣，江蕙大讚林俊逸唱得非常好，更鼓勵林俊逸一定要好好寫台語歌，受到二姐的肯定，最後林俊逸果然不負眾望寫出〈上好的一年〉這首歌曲，並用《上好的一年》這張專輯入圍金曲獎台語歌王。當時林俊逸寫好歌傳給二姐看，江蕙看完驚為天人說「你這首歌怎麼不卡早寫，這樣我就不用封麥了！」如今林俊逸聽到二姐復出也很高興，他透露「身為二姐的歌迷，能夠再次聽到她的天籟，當然很興奮，相信二姐在休息後，會帶著滿滿的能量回歸，祝福二姐，也恭喜所有二姐的歌迷。」雖然很期待與二姐同台演出，但一切還是要尊重二姐的想法，而他也會好好在音樂上更加精進，以不辜負二姊厚愛，而在9月高流的演唱會上，他將會攜手林淑容為觀眾帶來最精彩的演出，請大家拭目以待。演唱會售票詳情請洽年代售票網。