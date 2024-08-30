振興花東觀光！華航送晶鑽會員來回機票　華信加碼再捐電腦

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中華航空支持花東觀光旅遊振興，今年規劃致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票，可依喜好自由選擇搭乘台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮，邀請會員前往花東盡享美景，同時也為當地觀光業注入新動能，華信航空也同時推出多項花東旅遊優惠專案，更加碼捐出再生電腦。除了推展花東觀光業復甦，華航支持在地小農不遺餘力，特別與「台灣好農」合作，長程航線豪華商務艙 Sky Lounge 挑選來自台灣各地的優質小農點心上機。今年 4 月花蓮大地震對當地農產品造成衝擊，華航進一步力挺小農，將花蓮特產的「忘憂五行酥」登上國際航班，以花蓮赤科山的「無硫金針」搭配枸杞、南瓜子、黑芝麻、杏仁共五種天然健康的食材烘烤製成，讓來自世界各地的旅客感受東台灣的風味，助力花蓮地區的經濟復甦及農業發展。透過會員禮遇規劃及 Sky Lounge 選品巧思，華航全力支持花東地區觀光復甦，不僅推動地方經濟發展，也讓更多人認識台灣優質農產品，提升國際旅客對台灣文化與農業的認識，共同促進地方繁榮因地震影響花蓮地區觀光產業，華信航空為協助花東觀光旅遊產業復甦、振興地方經濟，配合華航致贈每位晶鑽會員兩張華信航空花東航線來回機票，華信航空亦加碼推出華信假期晶鑽會員優惠專區，提供各式多元的旅遊配套優惠，更多詳情歡迎至華信網站查詢。華信航空同時推出多項花東旅遊優惠專案。為鼓勵學生搭機到花東旅遊或開學註冊，年滿12歲以上的學生族群可享華信航空「花東學生優惠機票」，可於華信網站或APP購買台北-台東、台中-花蓮或高雄-花蓮學生優惠機票，單程機票僅需新台幣1,488元，機位數量有限，請盡早規劃預訂行程。華信航空亦推出華信假期挺花東專案，結合台北-台東來回機票與一晚住宿，每人只要新台幣3,699元起。此專案每房可享觀光署最高1,000元折扣，並可使用華信假期加碼補助方案，最高每房折扣達2,000元。此外，華信航空為讓旅客輕鬆自駕遊花東，旅客可憑登機證獨享華信旅客專屬中租租車優惠，線上預訂租車享平日6折、假日65折的超值優惠，並可再享有延後1小時還車，讓旅客恣意漫遊花東美景。華信航空有感於花蓮地震後物資缺乏，配合公司資訊設備更新、落實資源活化再運用的環保理念，繼今年6月捐贈花蓮太巴塱部落國小20台再生電腦後，今（30）日再度捐贈20台再生電腦嘉惠花蓮太巴塱部落附近更偏遠、更需資源的學校，落實資源永續、將愛傳遞下去的精神。華信航空邀請大家一同為花東加油。