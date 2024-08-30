吳慷仁、許光漢釜山影展爭亞洲視帝！《被害者2》曾敬驊入圍新人

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▲《有生之年》吳慷仁入圍釜山影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」最佳男主角。（圖／TVBS提供）

▲《誰是被害者2》李沐入圍釜山影展「亞洲內容暨全球OTT大獎」最佳女配角獎。（圖／Netflix提供）

▲《誰是被害者2》曾敬驊詮釋「天才鑑識官」方毅任少年時期。（圖／Netflix提供）

許光漢正在當兵，人氣依舊相當旺，主演《正港分局》入圍釜山國際影展舉第六屆亞洲內容暨全球OTT大獎（ACA & Global OTT Awards）最佳男主角，他將要和《有生之年》吳慷仁搶視帝，許光漢經紀公司代為回覆：「感謝大會給的肯定，光漢在拍攝過程中經歷了許多困難與挑戰，這次能夠入圍最佳男主角獎相信對光漢來說是一個很大的鼓勵，未來也會持續拍攝更多美好的作品回饋給大家。」釜山國際影展舉辦的第六屆亞洲內容暨全球OTT大獎（ACA & Global OTT Awards）於今（30）日公布本屆入選名單，不少台劇入圍受到關注。《有生之年》以濃濃的台式家庭味贏得廣大觀眾的熱烈支持與好評。隨著劇集播出屆滿一年之際，這部備受矚目的作品不僅在台灣掀起熱潮，更成功跨越國界，無疑是華語影視作品中的代表之作。吳慷仁在得知入圍後，興奮地表示：「哇，太棒了！很感謝兩位導演，因為有許肇任導演的存在，才會有高嘉岳（角色）說的氣氛好！讚讚讚！也因為貴媚姐與喜翔哥的媽媽爸爸在，才會有高家的樣子。謝謝同劇的弟弟、妹妹，有生之年有你們真好。謝謝團隊的每一個人，謝謝心如姐、尼克、小四哥、編劇小杜哥，《有生之年》有觀眾也喜歡真好！」真摯的感言表達出他對這部戲劇的深厚感情。《有生之年》也將進軍日本市場，預計於11月在OTT平台上架，讓更多國際觀眾能夠一睹這部台灣味十足的作品。此外，Netflix熱門影集《誰是被害者：第2季》與《正港分局》，兩部作品皆為Netflix平台上極具話題性的台灣戲劇作品。在第29屆釜山國際影展的2024年亞洲內容暨全球OTT大獎入圍名單中，《誰是被害者：第2季》由李沐入圍最佳女配角獎，曾敬驊則入圍最佳新人獎；而《正港分局》則榮幸入圍最佳OTT原創影集獎，許光漢也入圍了最佳男主角獎。榮幸入圍最佳女配角獎的李沐（飾演 江曉孟），聽到自己入圍開心地說：「剛開始得知會有第二季的時候，真的很開心但同時也非常緊張！在這一季中江曉孟成長了許多，也從中學習到不少，非常感激可以入圍這個獎項，能夠跟著江曉孟一起成長，去更遠的地方，真的讓我感到非常幸福！」而「天才鑑識官」變成「頭號嫌疑犯」的方毅任（張孝全 飾），少年時則由曾敬驊飾演，被林景瑞（喜翔 飾）挖掘天賦，觀眾紛紛大讚，「他完美呈現方毅任的亞斯伯格症狀」，入圍最佳新人獎的曾敬驊直言：「我想要謝謝《誰是被害者：第2季》的劇組團隊，尤其這是我和兩位導演莊絢維和陳冠仲第三次的合作，真的很謝謝他們在表演上給予我滿滿地自由度，讓我可以盡情享受角色。」《正港分局》榮幸入圍最佳OTT原創影集獎，主創團隊程偉豪導演、殷振豪導以及監製金百倫則表示：「感謝評審們及大會選擇了正港分局，這是一次全新的創作挑戰，歸功於全體演職員的全力以赴，我們才有如此受到國際青睞的成果，接下來會繼續努力，持續為大家帶來溫暖歡樂的影視作品。」