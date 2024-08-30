周玉蔻爆柯文哲下週出國　還威脅檢方這樣做「會釀政治風暴」

我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調今日兵分多路搜索晶華城案相關，一早搜索柯文哲住家、柯文哲辦公室，除將柯文哲帶回廉政署，更帶走多項證物。資深媒體人周玉蔻爆料，柯文哲已安排下周一前往美國、陳佩琪預定明天飛美。柯文哲今天還向檢調人員說，「你們確定要這樣做嗎？」並威脅「這樣做，今天晚上會釀成政治風暴。」不過，台灣民眾黨發言人林子宇嚴正駁斥，並嚴厲譴責特定名嘴造謠，製造假新聞，質疑特定名嘴難道又躲在哪裡偷聽，聽到這種不實消息。林子宇強調，柯文哲主席原訂於下週相繼接待新加坡與日本學者訪問團，另台美國防產業論壇也才在評估訪團名單之際，尚未進入機票、飯店等採購事宜。國際部原先擬安排參與台美國防產業論壇前後亦拜會海外僑胞，故初步草擬9/21 前往美國，9/27返抵台灣。林子宇呼籲媒體謹守第四權，不要在此時配合假訊息杜撰新聞。