快訊／前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍！831洋將註冊大限前報到

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▲洋投泰迪過去曾效力中信兄弟，現在再度效力味全龍。（圖／記者葉政勳攝、NOWnews資料照）

泰迪（Teddy Stankiewicz）來了！中職味全龍今（30）日宣布新洋將泰迪加盟，泰迪為30歲的右投，生涯多為先發角色，味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，泰迪可能直接註冊，荷雷拉也確定註銷。不過味全龍洋將4選3，還要看誰會被登錄。泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。2022年泰迪轉投中信，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊，