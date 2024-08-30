快訊／前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍！831洋將註冊大限前報到

泰迪（Teddy Stankiewicz）來了！中職味全龍今（30）日宣布新洋將泰迪加盟，泰迪為30歲的右投，生涯多為先發角色，泰迪2020年起效力於中華職棒，生涯先發31場，戰績17勝8敗，防禦率3.22，今年則效力墨西哥聯盟。泰迪背號39號，目前已抵台進行各項準備，球團也送上佳節禮盒，期盼為龍隊帶來堅強戰力。由於工作證等登錄問題，泰迪前天就已經上飛機要來台灣，今天則是正式跟球隊簽約。
龍隊831大限前簽約 泰迪可以扛先發
味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，泰迪可能直接註冊，荷雷拉也確定註銷。不過味全龍洋將4選3，還要看誰會被登錄。
泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。
2022年泰迪轉投中信，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊，今年泰迪在墨西哥聯盟先發10場，戰績4勝2敗，防禦率3.53。他的加入，或許對龍隊投手群有更大加分效果。
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味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，泰迪可能直接註冊，荷雷拉也確定註銷。不過味全龍洋將4選3，還要看誰會被登錄。
泰迪曾於2020年下半季加盟統一，先發8場戰績6勝0敗，防禦率3.81。2021年泰迪先發8場後，因為代表墨西哥參加奧運而離隊，戰績6勝2敗，防禦率1.18。
2022年泰迪轉投中信，先發15場戰績5勝6敗，防禦率4.09，季中因家庭因素自請離隊，今年泰迪在墨西哥聯盟先發10場，戰績4勝2敗，防禦率3.53。他的加入，或許對龍隊投手群有更大加分效果。