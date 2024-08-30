NBA／中國前鋒崔永熙美夢準備成真！中媒曝：籃網將跟他簽2年合約

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中國大陸年僅21歲的前鋒好手崔永熙，休賽季離開CBA廣州龍獅，赴美挑戰NBA舞台，而他雖然在今年的NBA選秀大會上落選，不過隨後則是與波特蘭拓荒者簽下《Exhibit 10》合約。根據中媒《北京青年報》記者宋翔報導，，崔永熙此前曾經在籃網進行過試訓，他的表現以及其性格得到了球隊的認可。「崔永熙目前已經開始與籃網進行練球，並出戰了部分熱身賽。。」記者宋翔如此寫到。崔永熙現年21歲，相當年輕，在場上主打前鋒位置，而身高201公分的他，上賽季效力於CBA廣州龍獅隊，與我國好手陳盈駿曾是隊友。崔永熙上個賽季在CBA賽場上，。不過籃網如今對他遞出橄欖枝，端看崔永熙能否繳出好表現，爭取新賽季能在球隊有一席之地。