NBA／中國前鋒崔永熙美夢準備成真！中媒曝：籃網將跟他簽2年合約

中國大陸年僅21歲的前鋒好手崔永熙，休賽季離開CBA廣州龍獅，赴美挑戰NBA舞台，而他雖然在今年的NBA選秀大會上落選，不過隨後則是與波特蘭拓荒者簽下《Exhibit 10》合約。如今根據中媒搶先爆料，布魯克林籃網隊已經準備以一份2年合約簽下崔永熙，這也代表著新賽季將能看見中國選手在NBA舞台上出賽。
中媒曝崔永熙新東家出爐 將與籃網簽2年合約
根據中媒《北京青年報》記者宋翔報導，中國前鋒崔永熙已經與布魯克林籃網很可能達成了共識，雙方預期將簽下一份為期2年的雙向合約。這也意味著崔永熙將在新賽季為籃網隊出戰，崔永熙此前曾經在籃網進行過試訓，他的表現以及其性格得到了球隊的認可。
「崔永熙目前已經開始與籃網進行練球，並出戰了部分熱身賽。按照目前籃網隊的陣容基礎以及新賽季目標，崔永熙在籃網隊有一定的表現機會，另外籃網總經理過去也曾經特地，到現場考察過崔永熙的表現。」記者宋翔如此寫到。
上賽季崔永熙與陳盈駿是隊友 場均貢獻將近16分
崔永熙現年21歲，相當年輕，在場上主打前鋒位置，而身高201公分的他，上賽季效力於CBA廣州龍獅隊，與我國好手陳盈駿曾是隊友。崔永熙上個賽季在CBA賽場上，場均能夠繳出15.7分、6.0籃板、3.3助攻、1.7抄截成績，三分命中率則為36.4%，今年他也正式投入NBA選秀，可惜最終並未獲選。不過籃網如今對他遞出橄欖枝，端看崔永熙能否繳出好表現，爭取新賽季能在球隊有一席之地。
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根據中媒《北京青年報》記者宋翔報導，中國前鋒崔永熙已經與布魯克林籃網很可能達成了共識，雙方預期將簽下一份為期2年的雙向合約。這也意味著崔永熙將在新賽季為籃網隊出戰，崔永熙此前曾經在籃網進行過試訓，他的表現以及其性格得到了球隊的認可。
「崔永熙目前已經開始與籃網進行練球，並出戰了部分熱身賽。按照目前籃網隊的陣容基礎以及新賽季目標，崔永熙在籃網隊有一定的表現機會，另外籃網總經理過去也曾經特地，到現場考察過崔永熙的表現。」記者宋翔如此寫到。
上賽季崔永熙與陳盈駿是隊友 場均貢獻將近16分
崔永熙現年21歲，相當年輕，在場上主打前鋒位置，而身高201公分的他，上賽季效力於CBA廣州龍獅隊，與我國好手陳盈駿曾是隊友。崔永熙上個賽季在CBA賽場上，場均能夠繳出15.7分、6.0籃板、3.3助攻、1.7抄截成績，三分命中率則為36.4%，今年他也正式投入NBA選秀，可惜最終並未獲選。不過籃網如今對他遞出橄欖枝，端看崔永熙能否繳出好表現，爭取新賽季能在球隊有一席之地。