中秋節7-11美食優惠！現烤蜜汁大雞排50元　鮮食聯名「橋村炸雞」

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▲7-11獨家販售橋村辣醬起司包，口味香辣微甜加入起司味道濃郁。（圖／7-11提供）

▲橋村辣醬熱狗，香辣結合蜂蜜調味，味道濃郁甜辣交織。（圖／7-11提供）

▲7-11迎接9月中秋佳節，7-11自9月4日起推出一連串新品美食，以及限定優惠。（圖／7-11提供）

▲「全家」再度攜手「沈早俱樂部」以台式風味早餐為主題，推出六款新品早餐。（圖／全家提供）

迎接9月中秋佳節，7-11自9月4日起推出一連串新品美食，以及限定優惠，其中包括「現烤哈燒專櫃」新品蜜汁大雞排，限定特價2件99元，每份只要50元開吃；並且首度聯名人氣炸雞品牌「橋村炸雞」，推出炸雞飯糰、辣醬熱狗、起司包等韓風美食，讓中秋節不再只侷限在烤肉、吃月餅，炸烤美食齊聚讓人大飽口福，業者預計帶動相關類別業績成長逾1成。7-11「現烤哈燒專櫃」推出「蜜汁大雞排」9月4日至9月17日2件99元優惠，9月17日前哈燒全品項還有任選第二件85折，豐富品項自由搭配，中秋出遊、團聚到7-11就能吃到熱騰騰的炸烤物。並且首度與韓國超人氣炸雞品牌「橋村炸雞」合作，採用橋村主廚特調醬汁打造「橋村炸雞新極大飯糰」、「橋村辣醬熱狗」、「橋村辣醬起司包」酸甜微辣，韓式料理控必吃。炸物則與日本名古屋人氣店家「世界的山將」繼夢幻雞翅後獨家開發第二款新品「山將夢幻唐揚雞」，烤物則找來台、日兩大超夯名店，以獨門醬料醃製炭烤，製作「牛角-炭烤牛燒肉便當」、「乾杯炭烤燒肉新極大烤飯糰」就算沒時間生火烤肉也能隨時隨地豪邁吃肉！除了美味鮮食外，7-11也蒐羅話題性滿滿的「獵奇口味」零食，包含獨家販售與燒肉名店肉次方聯名的「可樂果香蒜奶油牛肉口味」、「樂事波樂美式炸雞洋芋片」、「樂事波樂炙烤海鮮洋芋片」等，還有烤肉儀式感必備的「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，神還原各式垂涎美食風味，9月4日至10月1日止還可享指定零食任選2件8折、3件77折優惠。全家則是繼今年攜手「沈早俱樂部」，推出多款創新口味三明治，帶動網路熱議及消費者搶購風潮後，9月4日起再度以台式風味早餐為主題，將三明治品項跨足至長堡、袋裝小吃及飲品，陸續推出6款早餐新品，包含「蒜香香腸長堡」、「熱炒鹹豬肉長堡」、「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」、「塔香三杯蘿蔔糕」及「不錯喝紅茶」。「蒜香香腸長堡」將整根蒜香香腸搭配台式酸菜與蒜蓉醬，超「台」滋味必嚐；「熱炒鹹豬肉長堡」使用道地鹹豬肉爆炒後加入蔥段，創新口味一吃就上癮；鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」及「花生火腿蛋三明治」，將傳統早餐店隱藏熱銷品項完美呈現；不可錯過「塔香三杯蘿蔔糕」與「不錯喝紅茶」的古早味組合，神還原大家從小吃到大的巷口早餐店風味。