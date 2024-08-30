館長昔日直播被翻出　曾嗆：柯文哲若被帶走就包圍地檢

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，檢方於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲稍早步出家門前往廉政署，外界也推測他可能今天晚上就會被送台北地檢署複訊。而挺柯網紅「館長」被翻出於今年5月直播時說，若柯文哲被搜索約談，「我人就包圍地檢！」柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，29日聲押台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，今（30）日台北地方法院裁准收押，而檢廉今早也赴柯文哲位於台北市金山南路的住處搜索，除住處外，檢方同時也前往位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索。經3個多小時搜索，柯文哲步出家門公開談話表示，今天是台灣歷史上第一次在野黨黨主席住家、辦公室以及中央黨部被搜索，他很坦蕩，希望執政當局應該清楚說明有什麼證據，合理的理由，可以來搜索民眾黨中央黨部以及他的住家，隨後柯文哲便上車前往廉政署。如今館長過去言論被翻出，他於今年總統就職前一天（5月19日）在直播中透露，黃珊珊向他訴苦「如果到時候他們用一招，像對付高虹安這樣亂給你，叫檢察官去給你搜索、把柯文哲帶回去（北檢）……」，館長聽完後勃然大怒，立刻保證若柯文哲被搜索、被檢調帶回，「這樣我人就包圍地檢，我馬上就是跟……我現在人就在地檢！所有人都給我站出來！」、「我絕對人就到了！」