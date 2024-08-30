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李易醉喊「我有喜歡的女生」再被爆婚變！影片曝光六月淡定回3字

記者藍詩孟／綜合報導

▲李易（右圖）被朋友拍到喝醉時突喊「我有喜歡的女生」，被指和六月（左圖）有婚變危機；六月看到影片只淡定回3字「歸剛A」。（圖／六月、李易IG）
▲李易（右圖）被朋友拍到喝醉時突喊「我有喜歡的女生」，被指和六月（左圖）有婚變危機；六月看到影片只淡定回3字「歸剛A」。（圖／六月、李易IG）
41歲男星李易日前在節目談到婚姻，強調如果有重來的機會，他可能不會選擇生小孩，隨後又在Threads發文寫道：「你很愛的人，未必適合你」，更有媒體曝光爆料影片，李易喝醉酒時脫口：「我有一個很喜歡的女生」，似乎不是在指六月，讓兩人13年婚姻破局的說法甚囂塵上。對此，六月28日只淡淡在Threads發文，寫下3字「歸剛A（整天的）」，似乎對婚變謠言感到不以為意，甚至覺得厭煩。

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▲六月（右）、李易遭傳13年婚變，事件後兩人今日首度合體同台；李易坦言因外景工作常不在家，六月則強調有目擊證人可證實他們依然恩愛。（圖／記者陳明中攝影） 
▲六月（右）、李易（左）遭傳13年婚姻破局，兩人曾多次合體否認，也說如果真的分開一定會告訴大家。（圖／資料照） 
李易脫口「有喜歡的女生」　不是指六月？

李易日前在節目《花甲少年趣旅行》談到對婚姻的看法，直言自己年輕時太快結婚，若重來一次不會想生小孩，但現在有了孩子就會好好照顧，此番發言引起熱烈討論。李易隨後又在Threads寫道：「你很愛的人，未必適合你」，被網友誤以為是在說自己的感情狀態，但李易透過經紀人否認，指說是對朋友的戀情有感而發。

據《壹蘋新聞網》報導，近日李易的友人還曝光一段他在朋友聚會上喝醉酒的影片，只見神智不清的李易突然鄭重地跟大家說：「我真的不能喝醉，我有一個很喜歡的女生，她不希望我喝醉！」所謂的女生是指誰，大家不得而知，但李易未稱其「老婆」或是「六月」，被認為指的女生另有其人。對此，李易在28日回應，這是今年5月大家在小琉球幫他慶生的畫面，當時只是醉話，外界不用太當真。

▲李易透露自己最後拒絕和該名經紀人續約，並在八點檔中有亮眼表現。（圖／IG leeyi527）
▲李易今年5月在小琉球醉酒時突喊有喜歡的女生，影片如今才曝光，掀起眾人熱議。（圖／李易IG）
見老公喝醉影片　六月淡定嘆：歸剛A

六月見到這段疑似李易承認喜歡別人的影片，態度也相當淡定，笑說老公每天都會回家，只希望他下次喝酒時注意一下言行舉止，畢竟他身為人父，要做好榜樣。28日中午，六月也在Threads發文，淡淡寫下3字「歸剛A（整天的）」，並配上香菸和酒杯的圖案，似乎是對外界的傳聞感到厭煩，如此無關緊要的態度也讓粉絲更好奇他跟李易的感情狀態。

▲李易醉喊「我有喜歡的女生」再被爆婚變！影片曝光六月淡定回3字（圖／Threads）
▲六月看到媒體爆料的李易喝醉酒影片，事後在社群平台淡定發文寫下3個字。（圖／Threads）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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