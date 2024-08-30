柯文哲家遭檢廉搜索！白委林憶君喊「堅持初衷」：關關難過關關過

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京華城容積案持續延燒，檢廉今（30）日一早由法務部廉政署副署長兼高檢署檢察官林漢強親自帶隊，前往時任台北市長柯文哲的住處搜索。對此，民眾黨立委林憶君表示，尊重司法程序的獨立性，盼勿枉勿縱，只要民眾黨不斷檢討改進、堅持初衷，相信只要心存善念，「關關難過關關過」。針對柯文哲主席今早被搜索一事，林憶君表示，民眾黨一直以來堅持清廉、透明的價值觀，「法律之前人人平等」是自由民主社會的基礎。林憶君強調，她尊重司法程序的獨立性，盼勿枉勿縱。但林憶君也特別提醒，檢調與各界應遵守「無罪推定原則」，應根據證據事實，未有定論前，不應過度揣測渲染，干預司法調查，避免造成不必要的社會恐慌與誤解。林憶君指出，自2019年柯文哲主席創立台灣民眾黨以來，一路走來，經歷了無數挑戰。面對現在這些紛紛擾擾，也提醒所有從政者與黨的夥伴，必須謹慎以對，謙卑向前，不負人民對第三勢力的期盼，特別是下個會期即將進入預算審查，民眾黨團將聚焦預算編列，善盡在野黨角色，不讓執政黨藉由對他黨的政治口水，規避監督。林憶君表示，只要民眾黨不斷檢討改進、堅持初衷，相信只要心存善念，「關關難過關關過」，相信還是那誓言推倒藍綠高牆、超越藍綠、讓台灣更美好的民眾黨。