趙露思「爆炸頭造型」流出！頭大身小如卡通人物　粉絲狂讚：可愛

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▲畫面中趙露思頂著一頭爆炸頭入鏡，頭大身小宛如卡通人物「黃金獅王」，相當可愛。（圖／資深吐槽君微博）

▲趙露思憑著《傳聞中的陳芊芊》一劇爆紅，後來又接連演出多部甜寵劇，甚至還被封為「甜寵女神」。（圖／趙露思微博）

▲趙露思近期遭質疑「進廠維修」，對此她也開直播回應粉絲。（圖／趙露思微博）

大陸女星趙露思過去出演電視劇《傳聞中的陳芊芊》打開知名度，甜美形象擄獲大批粉絲，去年更憑陸劇《偷偷藏不住》迅速走紅，成為眾人心目中的「甜寵女神」。不過近期趙露思卻因五官變得越來越「精緻」，陷入整形疑雲，一舉一動備受關注。而日前微博上曝光多張趙露思現身片場的花絮照，其中她頂著「爆炸頭」入鏡的髮型瞬間引發討論，粉絲直呼像是卡通人物。趙露思近期與陳偉霆合作拍攝新劇《許我耀眼》，近日微博上流出多張片場花絮照，畫面中趙露思頂著超級爆炸頭入鏡，髮型宛如小獅子般。雖然趙露思本就是演藝圈中知名的「髮量富翁」，但她近期努力瘦身，身材變得更加纖細，因此超蓬鬆髮量讓她看起來頭大身小。照片曝光立刻在微博掀起討論，不少粉絲稱讚趙露思像大頭娃娃及卡通人物「金毛獅王」般，紛紛直呼：「太可愛了」、「完全炸毛哈哈哈」、「髮量太令人羨慕了！」趙露思近期卻被爆出疑似「進廠加工」，原先有些「嬰兒肥」圓潤的臉蛋似乎變得更加精緻，五官也相對立體，遭粉絲酸「網紅臉」，認為她失去了原本的辨識度，少了過去的仙氣。對此趙露思也親自上直播做回應：「誰不想越變越美越變越好呢？我有一些自己的經驗。今年好多人看到我說露思你變漂亮了，露思你又瘦了，露思又白了。我覺得都是我一點點成長，包括一些努力換來的結果！」