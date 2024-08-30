權值股無力！營建、航運出面領軍　台股漲66點、收復短期均線

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輝達財報表現雖然優於預期，不過財測卻讓市場失望，輝達持續陷入賣壓，昨（29）日再度重挫逾6%，拖累科技股走低，美股四大指數跌多漲少，不過道瓊指數再創新高，因此台北股市今（30）日開在盤上，開盤上漲28.22點、來到22230.07點，成功站上5日、10日線，最高一度上漲111.19點、來到22313.04點，不過由於權值股漲勢無力，漲點一度收斂，不過尾盤在營建、航運類股的領軍下，終場上漲66.24點或0.3%，收在22268.09點，日K連4紅，並且站回5日、10日線，成交量放大到4000億元以上、來到4008.4億元。此外，台股本周上漲110.04點或0.5%，拉出一根紅K棒；而台股本月上漲68.74點，不過拉出第二根月黑K棒，留長下影線。大盤收復短期均線，中小型股也同步開高震盪，櫃買指數終場上漲1.26點或0.46%，收在274.58點，日K連4紅，成交量為1312.44億元。今日個股成交量排行榜前五名：中信金、新光金、東台、群創、台塑化；個股成交量排行榜前五名：台積電、鴻海、中信金、聯鈞、均豪。權值股走勢分歧，權王台積電以944元開出、上漲1元，不過上攻力道不足，盤中一度翻黑下跌2元，尾盤一度有買單拉來，最高來到952元、上漲9元，終場則是上漲1元或0.11%，收在944元，貢獻大盤指數就有8點；鴻海以185元開出、上漲0.5元，不過隨後翻黑表態，盤中在盤面震盪，最後一盤爆出1.6萬張買單，將股價拉回平盤價184.5元；聯發科開高走低，終場下跌10元或0.8%，收在1240元，拖累大盤指數就有5點。而今日盤面最大量點在於營建股，由於全台房市火熱，雖然央行頻頻有動作想要抑制房市熱度，不過目前還是沒有放緩跡象。相對的，營建業也紛紛繳出亮眼成績。其中，預拌混凝土廠國產建材昨日指出，當前訂單爆量，預估下半年營運可期；再加上行政院強調不會有限貸令，激勵營建類股重啟漲勢，類股指數狂飆逾3%，位居漲幅排行冠軍，其中投資人卡位除權息行情，愛山林亮燈漲停來到199元，潤隆、大城地產也同步亮燈漲停，京城、永信建上漲逾7%，興富發上漲逾6%，名軒、新潤、鑫龍騰上漲逾4%。航運股也一片紅通通，貨攬業者台驊投控今年運價高點在5、6月，因營收遞延效應，航商第三季營收可期，獲利有望較第二季佳，而第四季則還要觀察。此外，若美東碼頭工人罷工2至3週，美東碼頭作業預估要2至3個月才能恢復正常，勢必對運價走勢有所影響。激勵貨櫃三雄聯袂走高，萬海上漲逾4%，陽明上漲逾2%，長榮上漲逾1%，其餘個股也有表現，台灣虎航-創上漲逾3%，山隆、新興、正德上漲逾2%。