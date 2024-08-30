小粉紅踢到鐵板！國際射擊賽「搶台灣國旗」　中國選手遭取消資格

MLB／沒了大谷翔平天使成爛隊！「20轟20盜」大物游擊手成接班人

記者廖聿偉/綜合報導

▲年僅23歲的Zach Neto達成本季第20轟，也是天使隊史首位達成單季「20轟20盜」的內野手。（圖／美聯社／達志影像）
▲年僅23歲的Zach Neto達成本季第20轟，也是天使隊史首位達成單季「20轟20盜」的內野手。（圖／美聯社／達志影像）
美國職棒MLB洛杉磯天使少了大谷翔平後，本季戰機一蹶不振。今(30)日靠著年輕游擊手Zach Neto全壘打助威，加上新秀Jack Kochanowicz先發6局無失分，天使終場以3：0擊敗老虎，終結7連敗低潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前天使近14場吞下12敗，這波客場之旅也只有1勝8敗，目前戰績55勝79敗，在美聯西區墊底，晉級季後賽機會渺茫。

▲道奇日籍球星大谷翔平締造大聯盟史上最快單季「40轟40盜」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇日籍球星大谷翔平締造大聯盟史上最快單季「40轟40盜」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
Zach Neto打出身價

不過天使仍有機會展望未來，年僅23歲的Zach Neto逐漸打出身價。Neto在第五局敲出2分砲，達成本季第20轟，也是隊史首位達成單季「20轟20盜」的內野手，也是繼大谷翔平之後的第8位進入「20-20」俱樂部的球員。

這一轟對於Neto是很大的突破，尤其他敲出第19轟後就陷入低潮，26個打數只打出3支安打。

完成單季「20轟20盜」里程碑後，Neto表示，「這對我意義重大，這是我小時候的夢想，現在我實現了」，他也強調，「過去幾天一直很辛苦，陷入小低潮，如今我總算找回打擊節奏，將球送出球場。」

MLB／大谷翔平狂轟猛盜、Aaron Judge頻開砲！Betts評論誰較優秀

MLB／Verlander復出遭Castellanos三分砲狙擊！費城人5：0太空人

MLB／Merrill敲再見轟！創大聯盟百年新紀錄　有望奪下國聯新人王

MLB／去年曾來台打球！Bethancourt灌進7打點　小熊14:10逆轉海盜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選