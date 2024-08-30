MLB／沒了大谷翔平天使成爛隊！「20轟20盜」大物游擊手成接班人

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▲道奇日籍球星大谷翔平締造大聯盟史上最快單季「40轟40盜」紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒MLB洛杉磯天使少了大谷翔平後，本季戰機一蹶不振。賽前天使近14場吞下12敗，這波客場之旅也只有1勝8敗，目前戰績55勝79敗，在美聯西區墊底，晉級季後賽機會渺茫。不過天使仍有機會展望未來，年僅23歲的Zach Neto逐漸打出身價。Neto在第五局敲出2分砲，達成本季第20轟，這一轟對於Neto是很大的突破，尤其他敲出第19轟後就陷入低潮，26個打數只打出3支安打。完成單季「20轟20盜」里程碑後，Neto表示，「這對我意義重大，這是我小時候的夢想，現在我實現了」，他也強調，「過去幾天一直很辛苦，陷入小低潮，如今我總算找回打擊節奏，將球送出球場。」