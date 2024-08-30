NBA球星吃飯小費大揭密！Popovich給16萬超大方　 ONeal超搞笑

好萊塢巨星Leonardo DiCaprio於26日時被主持人Benjamin Castaldi在節目中爆料，表示近日在法國旅行的Leonardo在某天與友人共進晚餐時，給予服務生5萬歐元(約台幣178萬)的小費。好萊塢巨星吃飯時給予高額小費的情況並不少見，但NBA巨星的小費文化也非常盛行，《NOWnews今日新聞》將會分享幾位NBA球星給予小費例子，一起來看看這些頂級富豪們的小費日常。
NBA巨星各個都出手大方 吃飯理髮小費通通給
首先是聖安東尼奧馬刺隊總教練Gregg Popovich，他先前吃了一頓815.73美元（約24663元台幣）的飯，而在小費那欄可以看見驚人的5000美元（約16萬台幣），別人給予小費只是為了湊整數，他這一出手不只展現出他的大方，也著實讓人有點捉摸不定。
前湖人球員Shaquille O'Neal同樣也出手闊綽，但他給予小費的高低標準非常搞笑，他表示「自己上的菜越快，給予的小費就越多！」有一次O'Neal剛進餐廳坐下來，不到十分鐘菜就上桌了，他高興的大手一揮，給了服務員4000美元的小費。
而湖人隊的當家球星LeBron James也同樣大方，儘管一直被球迷稱為「摳門老漢」，但那是他對自己的要求，對別人那也是一點都不手軟，有一次他去剪頭髮就給了髮型師1000美元的小費，要知道的是以LeBron James的髮量來說，那是只需要簡單幾刀就能完成的事情。
金洲勇士名將Stephen Curry同樣也會根據服務品質給予小費，出手大方的他有次去餐廳用餐時，服務生點了一手他最愛的歌曲，Curry高興地便甩手就給服務員1000美元小費，令旁人羨慕不已，這些頂級巨星們，不論是在球場上或是餐桌上，都展現了十足的霸氣與慷慨，令人嘆為觀止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
首先是聖安東尼奧馬刺隊總教練Gregg Popovich，他先前吃了一頓815.73美元（約24663元台幣）的飯，而在小費那欄可以看見驚人的5000美元（約16萬台幣），別人給予小費只是為了湊整數，他這一出手不只展現出他的大方，也著實讓人有點捉摸不定。
前湖人球員Shaquille O'Neal同樣也出手闊綽，但他給予小費的高低標準非常搞笑，他表示「自己上的菜越快，給予的小費就越多！」有一次O'Neal剛進餐廳坐下來，不到十分鐘菜就上桌了，他高興的大手一揮，給了服務員4000美元的小費。
而湖人隊的當家球星LeBron James也同樣大方，儘管一直被球迷稱為「摳門老漢」，但那是他對自己的要求，對別人那也是一點都不手軟，有一次他去剪頭髮就給了髮型師1000美元的小費，要知道的是以LeBron James的髮量來說，那是只需要簡單幾刀就能完成的事情。
金洲勇士名將Stephen Curry同樣也會根據服務品質給予小費，出手大方的他有次去餐廳用餐時，服務生點了一手他最愛的歌曲，Curry高興地便甩手就給服務員1000美元小費，令旁人羨慕不已，這些頂級巨星們，不論是在球場上或是餐桌上，都展現了十足的霸氣與慷慨，令人嘆為觀止。