NBA球星吃飯小費大揭密！Popovich給16萬超大方　 ONeal超搞笑

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好萊塢巨星Leonardo DiCaprio於26日時被主持人Benjamin Castaldi在節目中爆料，首先是聖安東尼奧馬刺隊總教練Gregg Popovich，前湖人球員Shaquille O'Neal同樣也出手闊綽，但他給予小費的高低標準非常搞笑，他表示而湖人隊的當家球星LeBron James也同樣大方，儘管一直被球迷稱為「摳門老漢」，但那是他對自己的要求，對別人那也是一點都不手軟，金洲勇士名將Stephen Curry同樣也會根據服務品質給予小費，出手大方的他有次去餐廳用餐時，