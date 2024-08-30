柯媽喊檢調可以問學校　前台大院長評論柯文哲被翻出：興風作浪

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，檢方於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲稍早步出家門前往廉政署，外界也推測他可能今天晚上就會被送台北地檢署複訊。對此，柯媽媽大聲喊冤，強調「我的孩子絕對是清白的，強調亂辦是有罪過的」，檢察官可以去學校問問，柯文哲在校表現都是規規矩矩的。不過就有網友挖出前台大院長李源德曾評柯文哲「臉皮厚」、「興風作浪是本能」。台北地檢署27日拘提應曉薇到案，28日兵分48路搜索威京集團總部、沈慶京住處等地，帶回沈慶京等人。29日凌晨應曉薇、沈慶京、應曉薇的助理吳修民聲押，30日凌晨，台北地方法院裁定3人羈押禁見，隨後立即出動今（30）日上午7時許搜索柯文哲、彭振聲等人住處，將帶回兩人偵訊。面對兒子深陷風波，柯媽媽今天上午表示，「我自己兒子，我小孩絕對是清白的，柯文哲是我教到大的小孩，他是被冤枉的」，檢察官可以去學校問問，柯文哲在校表現都是規規矩矩的。柯媽媽也表示，「要怎麼辦他們去辦，我也沒有能力，他們要怎麼辦他，我哪有什麼辦法，亂辦是有罪過的。」不過有網友立刻挖出李源德對柯文哲的評價，李源德在臉書留言評論，「風雲際會，自以天縱英才，在我的學生中，只不過爾爾之一。臉皮厚，強裝以為是，因此誤導他的這一人生。過去𢔛獲喜歡熱鬧的政治盲客提拔，𧶽給機會，可惜他能力有限，只好巧言令色應付大家。他在過去是鬧事之輩，本性難移，現在一如既往，興風作浪是本能」。