ITZY Lia正式復工！狂曬14張美照　連師姐TWICE林娜璉也大讚

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▲Lia曬出上月5週年直播中的幕後自拍，只見一頭俏麗短髮的她俏皮的眨眼和對鏡自拍。（圖／lia_loves___ IG）

▲時隔8個月更新IG的Lia寫下寫下：「以後會透過IG分享日常！」的好消息，師姐TWICE的林娜璉也到貼文底下大讚Lia真漂亮，同團隊友李彩領也來捧場互動。（圖／lia_loves___ IG）

▲由禮志、Lia、留眞、彩領及有娜所組成的實力派女團ITZY，憑藉超強的唱功和舞蹈實力，在同世代女團中脫穎而出。（圖／lia_loves___ IG）

由禮志、Lia、留眞、彩領及有娜所組成的實力派女團ITZY，自2019年出道以來，就憑藉超強的唱功和舞蹈實力在同世代女團中脫穎而出，吸粉無數。不過在去年出道4週年之際，隊內主唱Lia（崔智秀）卻傳出心理疾病的消息，暫停活動。時隔半年，終於健康歸隊的Lia也開始復工，昨（29）日還在社群平台上曬出美照，不只吸引粉絲們瘋狂點讚，連同門師姐TWICE的林娜璉也跑去底下留言。上月才來台開唱的ITZY，其中的成員Lia在去年就飽受焦慮症之苦而暫離演藝生活，即使今年年初悄悄開設個人IG帳號，貼文也停留在2月就未曾更新過。沒想到，她上月驚喜現身ITZY 5周年慶祝的直播上，逐漸重啟演藝活動，IG也在昨日再次開始更新，同時還寫下「以後會透過IG分享日常」的好消息，一口氣連PO了2則貼文，曬出直播當天的自拍與看展日常等14張美照。短短不到24小時狂吸了近200萬點讚，連師姐TWICE的林娜璉也到貼文底下大讚Lia真漂亮，同團隊友李彩領也來捧場互動，笑說Lia就像洋娃娃。去年年底，ITZY所屬的經紀公司JYP娛樂發出公告，說明Lia身心俱疲，最終被醫生確診患上焦慮症，在醫生的建議下，Lia也決定暫離團體養病，不參與未來的回歸與世界巡迴演唱會，還寫下手寫信親自與粉絲致歉。休養了8個月後，Lia病情明顯好轉，在5周年直播中宣布會在下半年重新歸隊、重返舞台，讓粉絲們又驚又喜。其實， Lia已經不是公司中第一個因病告假的藝人，林娜璉的隊友，TWICE的俞定延早年也飽受恐慌症、焦慮症之苦，多次暫停活動養病。看著喜愛的偶像們接二連三的因病倒下，也讓粉絲相當不捨，希望公司能多多注重藝人們的心理健康，避免悲劇上演。