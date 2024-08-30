85度C外帶蛋糕「裸裝放塑膠袋」！官方回應遭炎上　二度出面發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO為了幫同事慶生，便去85度C購買對方最愛吃的拿破崙蛋糕，沒想到店員遞給她的時候竟是用袋子裸裝。（圖／翻攝自Threads）

▲85度C官方帳號現身原PO貼文下方，回應卻讓大票網友不買單。（圖／翻攝自Threads）

85度C連鎖店遍佈全台，由於方便度高，是許多人購買生日蛋糕的首選店家之一。不過，近期卻有消費者抱怨，她到85度C購買拿破崙蛋糕，店員竟用袋子裸裝，甚至還倒放，理由是「沒有紙盒了」，讓她無法接受怒轟：「這樣真的是正常的SOP嗎？」對此，85度C官方帳號火速出面回應，希望消費者回應IG私訊，讓眾人更加不滿，認為應該公開說明，85度C相隔近一天再度發聲，連忙解釋：「跟客人問私訊是希望客人告訴我們是哪一家店舖，需要加強人員訓練。」一名網友昨（29）日在Threads上發文，她透露為了幫同事慶生，便去85度C購買對方最愛吃的拿破崙蛋糕，沒想到店員遞給她的時候竟是用袋子裸裝，，她當下傻眼問：「這個沒有紙盒嗎？」店員回覆：接著就把蛋糕倒放進去，讓她將整段不愉快的購物經驗PO上網，崩潰直呼：貼文一出，網友也搖頭直言，「突然感覺很像觀光老街賣的拿破崙，一整個感覺都沒了」、「咖啡也倒進手提塑膠袋好了」、「身為85的離職員工，當然不是正常的SOP，正常我們會用黃色帶一點透明盒子裝。這哪門市的？拒絕消費」。對此，85度C官方帳號隨即在貼文下方留言，「你好，這裡是85度C公關客服，透過我們有透過IG私訊您，再請您請幫留意一下，謝謝。」眾人見狀反而怒批：眼見再度被炎上，85度C官方帳號相隔18小時後現身留言區解釋，原PO則尚未回覆官方。