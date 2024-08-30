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柯文哲被搜喊「史上第一次」　苗博雅舉2例打臉：黃國昌沒告訴你

記者陳佩君／台北報導

▲檢方於今早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／記者朱永強攝影）
▲檢方於今早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／記者朱永強攝影）
民眾黨主席柯文哲住家今（30）早被檢廉搜索，柯受訪時怒指，今天是台灣歷史上第一次，在野黨的黨主席住家、辦公室及中央黨部遭搜索。對此，台北市議員苗博雅質疑，「民眾黨立委黃國昌沒告訴你嗎？」時代力量前主席徐永明、統促黨總裁張安樂都曾被搜索過，怒斥「柯文哲昨天拿第三勢力當遮羞布，今天要把所有在野黨拖下水」。

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檢廉調查京華城案，今清晨搜索柯文哲住家，經過約4.5小時的搜索後，直到11時53分許，柯文哲在律師陪同下現身。柯文哲怒指，「今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，我非常坦蕩，我知道我沒有，我也希望執政當局，要清楚的說明，今天是有什麼證據要做這動作」，隨後便搭車前往廉政署偵訊。

「一開口又吹牛說謊，這就是柯文哲！」苗博雅在臉書直言，讓被告約談前對媒體發表言論，這是檢調的禮遇，柯文哲竟胡扯什麼史上第一次在野黨主席遭搜索。

苗博雅詢問，「黃國昌立委沒有告訴你嗎？」她指出，2020年7月31日，徐永明涉貪遭搜索，後來依貪污治罪條例等罪判處7年4月，上訴中；2018年統促黨總裁張安樂住處及黨部因張安樂涉嫌收受中國金錢遭搜索。

「柯文哲認為這都是史前時代的事嗎？」苗博雅批評，柯文哲8月16日才放話，「如果檢調是公平的，就快傳訊我」，「現在檢調真的來問你了，你又委屈了？」

苗博雅細數，政治獻金假帳案、木可私人金庫案、不明金流4300萬現金買商辦、京華城案，「哪個在野黨主席像你有這麼多弊案？有幾個被搜索的政治人物像你，有現場受訪對支持者喊話的禮遇？」

苗博雅批評，柯文哲昨天拿第三勢力當遮羞布，今天要把所有在野黨拖下水，「夠了吧，自己都不乾淨的人，憑什麼打著監督的大旗遮掩你的國王新衣」。

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