柯文哲被搜喊「史上第一次」　苗博雅舉2例打臉：黃國昌沒告訴你

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民眾黨主席柯文哲住家今（30）早被檢廉搜索，柯受訪時怒指，今天是台灣歷史上第一次，在野黨的黨主席住家、辦公室及中央黨部遭搜索。對此，台北市議員苗博雅質疑，「民眾黨立委黃國昌沒告訴你嗎？」時代力量前主席徐永明、統促黨總裁張安樂都曾被搜索過，怒斥「柯文哲昨天拿第三勢力當遮羞布，今天要把所有在野黨拖下水」。檢廉調查京華城案，今清晨搜索柯文哲住家，經過約4.5小時的搜索後，直到11時53分許，柯文哲在律師陪同下現身。柯文哲怒指，「今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，我非常坦蕩，我知道我沒有，我也希望執政當局，要清楚的說明，今天是有什麼證據要做這動作」，隨後便搭車前往廉政署偵訊。「一開口又吹牛說謊，這就是柯文哲！」苗博雅在臉書直言，讓被告約談前對媒體發表言論，這是檢調的禮遇，柯文哲竟胡扯什麼史上第一次在野黨主席遭搜索。苗博雅詢問，「黃國昌立委沒有告訴你嗎？」她指出，2020年7月31日，徐永明涉貪遭搜索，後來依貪污治罪條例等罪判處7年4月，上訴中；2018年統促黨總裁張安樂住處及黨部因張安樂涉嫌收受中國金錢遭搜索。「柯文哲認為這都是史前時代的事嗎？」苗博雅批評，柯文哲8月16日才放話，「如果檢調是公平的，就快傳訊我」，「現在檢調真的來問你了，你又委屈了？」苗博雅細數，政治獻金假帳案、木可私人金庫案、不明金流4300萬現金買商辦、京華城案，「哪個在野黨主席像你有這麼多弊案？有幾個被搜索的政治人物像你，有現場受訪對支持者喊話的禮遇？」苗博雅批評，柯文哲昨天拿第三勢力當遮羞布，今天要把所有在野黨拖下水，「夠了吧，自己都不乾淨的人，憑什麼打著監督的大旗遮掩你的國王新衣」。