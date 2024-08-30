喊「相信柯文哲清白」　準備好代理民眾黨主席？黃國昌全說了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城案，檢調今早搜索柯文哲住家，同也時兵分多路、前往中央黨部及其位於台玻大樓的辦公室展開搜索。歷經5小時搜索後，柯文哲與妻子陳佩琪被帶往廉政署繼續協助調查，民眾黨臨時召開中央委員會討論代理主席相關事宜，而呼聲最高的民眾黨立委黃國昌對此表示，「在中央委員會召開之前，我不太適合針對任何要討論的消息，做出任何發言。」黃國昌下午赴民眾黨參加臨時中央委員會，對於是否會討論代理主席以及是否認為柯文哲遭政治追殺？黃國昌說， 等到中央委員會召開完以後，召開記者會清楚說明，中央委員會討論前，任何發言都不適當。記者追問黃國昌，他過去曾說若柯文哲涉弊案會第一個跳出來抨擊，如今如何看待柯文哲遭搜索？黃國昌說，「柯文哲主席的清白，到目前為止民眾黨全黨上下都很有信心，但還是要很嚴肅地指出，台灣作為民主法治，執政黨居然會搜索主要在野黨的中央黨部，這是我們非常嚴肅看待的事情。」至於是否已做好準備接代理黨主席？黃國昌強調，目前為止沒有這個層次的說明，在中央委員會召開之前，不太適合針對要討論的消息，做出任何發言：現在最重要的工作在立法院，其他事等臨時中央委員會照開完後，再跟大家說明。