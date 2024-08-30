韓職起亞虎為何要挖角中信兄弟王牌洋投艾士特？韓媒點出一大關鍵

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中職中信兄弟王牌洋投艾士特，日前被韓國職棒起亞虎以4.5萬美元（約新台幣143萬元）買斷合約，即將轉戰韓國職棒，韓國媒體《韓國日報》也特別發文分析起亞虎找上艾士特的關鍵。艾士特本季持續主宰中華職棒賽場，出賽20場中有19場先發，繳出全隊最多的10勝，另外防禦率2.77，在113.2局投球中送出109次三振，只有27次四壞球，而韓職起亞虎隊上原本的王牌James Naile，因遭強襲球打傷開刀，本季提前報銷，韓媒《韓國日報》撰文表示，艾士特投球姿勢隱蔽性佳，雖然本季艾士特對右打壓制力與去年比較起來，有顯著提升，但從他的三振率跟保送率還是能發現，艾士特在面對左打時是誇張的27.41%跟3.55%，而一旦面對右打就弱化成20.60%跟7.49%，在轉戰韓職賽場後，艾士特是否會成為起亞虎的「外掛」，全看他是否能壓制韓職的強力右打者。