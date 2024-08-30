李亦伸專欄／勇士、馬刺兩大傳奇教練上季表現不合格　如何進化？

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▲金州勇士球星Stephen Curry依舊打得像MVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲Victor Wembanyama在巴黎奧運表現出色。（圖／美聯社／達志影像）

我心中NBA最好兩名教練是勇士Steve Kerr和馬刺Greg Popovich，但給馬刺一個場均21.4分、10.6籃板、3.6火鍋224公分特級長人，馬刺還是只能打出22勝戰績，這很難讓人接受波波教練執教表現。勇士上季問題一樣多，Chris Paul用得不好，Andrew Wiggins幾乎失去存在感，Moses Moody幾乎打不上球，Trayce Jackson-Davis一直到下半季才開始被重視，邁向成熟Jonathan Kuminga定位角色一直很不確定，所有一切都顯示Steve Kerr在用人、組合和溝通、決策上出現問題。勇士老球員埋怨上場時間被壓縮，角色被弱化，年輕球員抱怨上場時間太少，球權縮減，老的打得不爽，年輕的打得很不開心，球隊戰力那裡會好。Steve Kerr不是菜鳥教練，過去八年六進總冠軍賽奪四冠，他應該表現得更好更出色，尤其是Stephen Curry依舊打得像MVP，勇士天賦更足更厚更好，但都沒有反應在團隊戰力和戰績上。Steve Kerr應該要承擔最大責任，馬刺波波教練也需要承擔，沒有Victor Wembanyama馬刺打出22勝戰績，有Victor Wembanyama馬刺還是只有22勝，波波教練不是玩太凶，就是執教能力退化。Steve Kerr決策猶豫也太慢，4-5名角色球員都用得不好，年輕球員迭有抱怨，老球員打得同樣不開心，加上輸掉多場領先兩位數比賽，Steve Kerr自己都亂了節奏章法。馬刺上半季亂用控球，球員定位角色錯亂，加上波波教練刻意培養Victor Wembanyama，所有人陪公子練劍，我不能說波波教練戰略錯誤，計畫不好。上季馬刺過大半季只拿8勝時我評了一句話，「馬刺把比賽打成這樣，那是因為波波教練分量夠牌子大，沒人敢挑戰他，老闆也買單，這換成其他教練早就被開了」。馬刺3月1日開始打出季末高潮，拉出11勝12敗戰績，剛好追平上上季22勝，波波教練最後23場例行賽開始認真，講好聽一點是終於找到Victor Wembanyama使用說明書。Victor Wembanyama在2024巴黎奧運代表地主法國男籃打奧運，教練同樣給Victor Wembanyama無限開火權，但更重要的是以他為防守核心，加重防守質量和要求，即使Victor Wembanyama是不世出天才，但我認為波波沒有給他更合適定位和防守核心要求，反而讓他在進攻、出手和三分球太多自由揮灑空間，形同放牧自由放養，有點可惜。新賽季重拾心情，期待一個真正認真波波教練，期許一個展現執教實力Steve Kerr