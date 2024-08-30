阿Ken溫情告白母親「等我的時間慢慢還」　王偉忠笑虧：那乾爸呢

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▲阿Ken帶媽媽去加拿大旅遊。（圖／阿Ken臉書）

▲年邁的母親臉上帶著慈祥可愛的笑容。（圖／阿Ken臉書）

藝人阿Ken個性幽默機靈，在演藝圈深耕多年，闖出屬於自己的一片天，主持風格深受觀眾喜愛，工作忙碌的他不時會在臉書分享生活日常，昨（29）日阿Ken在臉書曬出和媽媽的合照，並感性表示：「妳等我回家的那些時間，我還要慢慢來還。」一番真情告白讓2.4萬人動容，甚至釣出王偉忠虧他：「有親媽親爸，有時也關心一下乾爸吧！」阿Ken昨晚在臉書發文，對媽媽真情流露表示：「以前都是妳帶我，現在換我帶妳。不急，走慢一點沒關係，風景看久一點才好，熟悉的風味多吃兩口也對。」他回憶起當年，自己的成長時期常跟著朋友到處玩，到三更半夜才肯回家，如今終於是報答媽媽的時候了，「妳等我回家的那些時間，我還要慢慢來還。」阿Ken曬出多張媽媽的照片，年邁的母親臉上帶著慈祥可愛的笑容，跟著兒子一起遊山玩水，不管是去跑景點，還是逛超市、跟著家人一起吃飯、吃冰淇淋，看起來都十分幸福。貼文曝光後，讓不少網友感動直呼，「這幾句話看了好感動，沒錯現在換我們等她陪她～慢慢來就希望時間多一些、長一點」、「媽媽的面相感覺好溫暖，善解人意」、「有媽媽在是最幸福的事情」、「孝順都非常有福報的，無形之中都有好運」，王偉忠也開玩笑表示：「很感人的心情呀！令人感動，有親媽親爸，有時也關心一下乾爸吧！」就連詹惟中都表示：「加拿大嗎？可以帶我去嗎？」