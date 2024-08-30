亞洲唯一Red Bull Showrun在台中　中市府：台中準備好了

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024亞洲唯一、台灣首度的Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，將於9月28日在台中盛大登場，為提供一流的場地，今（30）日建設局長陳大田、運動局代理局長游志祥視察市政路整備情形。陳大田表示，為迎接這樣的高規格的活動，市府整合所有力量，將道路、植栽、孔蓋等進行整合優化，更出動智慧巡檢車進行檢測等，竭力打造最優質的展演現場，共同享受近距離觀賞冠軍賽車的難得機會。陳大田說，為確保Red Bull Showrun Taichung展演活動的道路平整度達到國際水準，市府建設團隊特別採用智慧巡檢車進行多次巡檢，進行國際糙度指標（IRI）道路鋪面平整度檢測，經過檢測平坦PCI值平均高達98，已接近滿分，展現市政路的路面平整度及舒適度符合展演賽事高標準的要求；另在市容景觀方面，市府團隊亦不遺餘力，不僅加強了分隔島上的63株喬木、49,654株灌木修剪與補植，還對分隔島頭3,300株草花進行了植栽優化，力求呈現市政路最美的一面，為即將到來的展演活動增添光彩。陳大田進一步說，市政路上的安全島頭警示、標鈕及沿線標線等，皆已全面檢核優化更新，針對道路上的人孔蓋，市府高度重視其可能引發的安全隱患，如打滑或高低不平可能導致的意外。為確保行車安全，市府採取將人孔蓋下地為原則，若無法下地，則採用焊接方式進行鎖固，確保道路行駛的安全性滴水不漏。運動局代理局長游志祥表示，Red Bull Showrun Taichung 是世界車迷的盛會，此次活動將在來回近2.2公里賽道內，用冠軍車隊隊行來進行展演，展演過程中會有包含燒胎、甜甜圈式繞圈等，讓大家感受車隊帶來的速度及音浪，此活動對於路面平整度是相當大的考驗，透過與活動的結合，也讓大家看到市政建設的努力，同時展現台中推展酷運動、酷城市的目標與成效。建設局說明，Oracle Red Bull Racing車隊近年來在「一級方程式賽車」（F1）賽事中屢次奪冠，穩坐世界第一的寶座。此次Red Bull Showrun Taichung展演活動的舉辦，需經過高度專業的評估，包含籌辦賽事能力、道路平整度、賽道距離、交通運輸以及市容環境等各方面條件。台中市成為2024年亞洲唯一的主辦城市。