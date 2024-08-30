崔永熙獲NBA「雙向合約」！新賽季賺進1850萬　最多為籃網打50場

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中國大陸21歲的年輕前鋒崔永熙赴美挑戰NBA，根據《北京青年報》記者宋翔爆料，他和布魯克林籃網將簽下一份2年的雙向合約，得到一個前往籃球最高殿堂發揮的機會。根據NBA薪資規定，本賽季雙向合約薪資為57萬8577美元（約合台幣1850萬元），最多出賽場次為50場。宋翔在報導中表示，崔永熙與NBA籃網隊可能已達成2年的雙向合約，崔永熙有機會在新賽季為籃網隊出戰。他還指出，崔永熙曾在籃網試訓，表現和個性都得到球隊認可，按照目前籃網的陣容基礎以及新賽季目標，崔永熙應該會有表現機會。雙向合約讓NBA球隊擁有更多操作彈性，它允許各隊在例行賽名單上的15名球員之外額外多帶3名球員。這些球員通常會在NBA和發展聯盟之間來回流動，但仍處於球隊控制之下，不會被競爭對手球隊挖走。崔永熙得到雙向合約只是第一步，他未來還需要更多努力，爭取將轉正。他目前的合約只有第一年有保障，也有出賽限制。現在許多亞洲球員都會透過夏季聯賽和雙向合約爭取進入NBA聯盟的機會，像是日本球星渡邊雄太在當年於選秀會上落選，但他透過雙向合約爭取機會，最終從多倫多暴龍手上得到正式合約。雙向交易於2017年首次推出，近年來規則發生了一些變化，NBA新的集體談判協議進一步更新了規則。以下是這種合約的一些重點：🏀球隊現在可以以雙向合約攜帶3名球員，最早則是2名。🏀雙向合約球員有資格參加球隊82場例行賽中的50場。如果一支球隊沒有擁有完整的15人標準陣容，那麼其雙向球員總共能參加90 場比賽。🏀2024-25賽季簽訂雙向合約的球員，薪資為57萬8577美元，根據CBA規則是底薪合約的一半。🏀在當地時間3月4日之後，不能再簽下雙向合約球員。