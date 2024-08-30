西方援烏克蘭F-16戰機首傳墜毀！烏軍知名飛行員殉職　專家曝隱憂

我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭本月初才終於正式接收到西方國家軍援的首批F-16戰機，F-16戰機被期待能在俄烏戰場上發揮關鍵作用，但烏克蘭一架F-16戰機於本週一在與俄羅斯交戰時墜毀，機上的烏軍知名飛行員、綽號「月魚」（Moonfish）的梅斯（Oleksiy Mes）也殉職，對烏克蘭來說是個不小的打擊。根據《CNN》報導，烏克蘭軍方消息人士證實一架F-16戰機本週一墜毀，這是F-16戰機在俄烏戰爭中首次墜毀，烏克蘭稱墜機原因並非遭到飛彈直接攻擊，也不是飛行員失誤，具體原因仍在調查。烏克蘭軍方表示，當時幾架F-16戰機出勤執行俄羅斯空襲的任務，其中一架F-16戰機在過程中通訊中斷，最終被發現飛機墜毀，飛行員死亡。烏克蘭空軍稱梅斯以自己的生命為代價，從致命的俄羅斯導彈襲擊中拯救了烏克蘭人。F-16戰機墜毀與飛行員的陣亡，對烏軍來說是不小的打擊，烏克蘭本週才首度證實，正在部署F-16戰機出勤執行任務，不料立即傳出墜機消息。F-16戰機能夠執行多種任務，包括為地面部隊提供空中掩護、攻擊地面目標、攻擊敵機和攔截飛彈等等。但飛行員往往需要數年時間，才能完成駕駛F-16戰機的全面訓練，但包括梅斯在內的一批烏克蘭飛行員，只有短短6個月的受訓時間。除了烏軍飛行員訓練時間不足的隱憂外，專家也表示F-16戰機並非解決一切問題的靈丹妙藥，F-16戰機當然可以提升烏克蘭的空戰能力，但與俄羅斯最先進的戰鬥機相比，F-16戰機可能會在空戰中落於下風。