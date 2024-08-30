民眾黨力挺柯文哲！律師舉「4大法律事實」：法盲瞎挺、是非不分

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京華城弊案持續延燒，檢廉今（30）日早大動作搜索民眾黨主席柯文哲住處、台玻大樓的柯文哲辦公室和民眾黨黨部，民眾黨則發聲明力挺柯文哲捍衛清白，律師黃帝穎看完後直言「簡直法盲瞎挺」，並列舉四大法律事實，「指向柯文哲難逃京華城弊案法律責任」。民眾黨發聲明表示，一、 本黨雖無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。二、 本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。對此，黃帝穎在臉書發文說，民眾黨聲明支持柯文哲清白，簡直法盲瞎挺，柯文哲一人毀全黨，更列舉4大法律事實，第一，搜索柯文哲經法院裁准，檢廉搜索柯文哲和應曉薇，如此矚目且政治敏感，必然有相當證據才能說服法官，順利聲請到搜索票；第二，便當會要角應曉薇和沈慶京遭裁定收押禁見，代表檢廉掌握貪瀆證據。第三，監察院糾正京華城指出容積獎勵違法，監察院糾正案是公文書，柯市府給京華城案840%容積率及獎勵違法。第四，副市長彭振聲直指京華城案市長交辦，彭振聲遭北檢認定圖利罪涉嫌重大，不過他稱「市長交辦」。黃帝穎強調，四大法律事實均指向柯文哲難逃京華城弊案法律責任，民眾黨竟法盲瞎挺柯文哲，根本是非不分、價值錯亂。