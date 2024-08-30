《我推的孩子2》阿奎亞找到生父、還有明星親哥！神反轉卻要停播

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▲《我推的孩子》系列作品深受各國觀眾喜愛，第二季最新一集「神反轉劇情」驚呆觀眾。（圖／《我推的孩子2》X）

▲《我推的孩子2》中，阿奎亞（右）終於敢表達情感，感動朋友、家人以及觀眾。（圖／《我推的孩子2》X）

▲《我推的孩子2》最新1集（第9集）中，阿奎亞（上圖左）、姬川大輝（下圖左）以及金田一敏郎（上圖右）疑似有著「微妙關係」。（圖／翻攝東京都會電視台）

日本人氣動畫《我推的孩子2》播至第9集（總集數為20集），最新一集結局出現震撼反轉，在「阿奎亞」努力比對周邊人士的DNA，疑似終於找到生父，他發現自己「可能」還有一位同父異母的哥哥，對方還是演技一流的明星，就在觀眾期待下集揭曉答案時，官方宣布原定9月4日要播出的第10集，將改至9月11日播出。《我推的孩子》故事講述婦產科醫師遇到自己的偶像「星野愛」後，發現對方身懷龍鳳胎並協助接生；某天，醫生卻轉世成為「星野愛」的兒子「阿奎亞」，女兒「露比」則是醫生曾照顧的病童「天童寺紗理奈」。升格人母的「星野愛」有一天被拜訪的不明人士刺殺身亡，有前世記憶的兒子與女兒，決定踏入演藝圈成為偶像，進而發現業界殘酷生態，以及「星野愛」被殺的真相。《我推的孩子2》已於7月3日每週三晚間11點（日本時間）播出，本季集數確定有13集；8月28日播至第9集，該集以「阿奎亞」為主軸，他在舞台劇表演時，一直想到「星野愛」被殺害的那天，太過恐懼無法戰勝心魔，演出差點開天窗，沒想到他將創傷化成力量，完美展現「失去愛人」的情感流逝，不論是台下觀眾；或是收看《我推的孩子2》的真人觀眾，都一一拍手叫好。「阿奎亞」終於願意將情感表達出來，許多觀眾紛紛留言讚賞：「憑依此演技太強...」、「如果愛還活著...她一定也是這麼想的」。沒想到精彩環節不只1個，當舞台劇順利落幕後；「阿奎亞」努力收集周邊人士的DNA並偷偷進行鑑定，竟出現驚人結果，他拿著「99.8%」的DNA報告詢問「姬川大輝」，表示2人可能擁有同一個爸爸，那個父親正是Lalalai劇團的代表兼創始人「金田一敏郎」，「阿奎亞」嚴肅的跟「姬川大輝」說：「你能跟我說說關於令尊的事嗎？」神之反轉的劇情震驚觀眾。許多網友看完第9集後，留言表示：「蛤？！？是兄弟嗎！？」、「過於震撼的事實」、「這發展也太厲害了...」、「所以這2個角色的設計才有點像嗎！？」等驚訝聲浪如潮。就在觀眾期待下週第10集的播出，官方卻宣布下週時段將改播《我推的孩子2》回顧特別節目，包含「有馬佳奈」的聲優潘惠美、「黑川茜」的聲優石見舞菜香等人的訪談，所以最新1集將延至9月11日播出。原作：赤坂明、橫槍萌果導演：平牧大輔編劇：田中仁集數：13集播出時間：2024年7月3日－10月2日（預計）收看平台：LINE TV、KKTV、Netflix、愛奇藝國際站、MyVideo、HamiVideo▲日本時間／每週三23：00；台灣時間／每週四更新上架