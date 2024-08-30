體恤民情　黃偉哲：泡水車補助案補件期限延至9/30

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▲▲為了便利上班族或不便親自前來補件的民眾，後壁區公所特別安排這週六、日(8月31日、9月1日)早上10點至下午3點派員到竹新里竹圍後活動中心受理補件資料

凱米颱風造成台南後壁竹新里一度水深淹到1、2公尺深，不少車輛淪為泡水車，後壁區公所今(30)日表示，公所以「便民」為原則，昨天派遣工作人員致電給竹新里民眾，實為通知便民服務時間，以加速泡水車補助程序，民眾完成申請程序後，仍可補件。市長黃偉哲獲悉後立即表示，有關受災戶、商家及公司行號申請補助泡水車的補件作業可延長補件期限至9月30日 。後壁區公所也指出，案件受理期限為8月30日下午17時止，受理完成後，民眾仍可補件。區公所為了便利上班族或不便親自前來補件的民眾，特別安排這週六、日(8月31日、9月1日)早上10點至下午3點派員到竹新里竹圍後活動中心受理補件資料，讓民眾能夠及時完成申請手續，早日拿到補助款。不過，市長黃偉哲獲知後，為體恤民情，已特別指示補件期限可延長至9月30日。市府交通局說明，有關受災戶、商家及公司行號申請補助泡水車的補件作業，將一併延至9月30日，交通局亦會儘速辦理審核作業。後壁公所進一步說明，日前已於8月23日、8月27日、8月28日、8月29日分別至長短樹活動中心、德馨宮、新嘉活動中心、新厝活動中心收件及補件，目前申請案件已多數完成。