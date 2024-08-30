大谷翔平熄火43轟再等等！道奇全場火力放送掃14安　6：3再退金鶯

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（30）日續在主場迎戰巴爾的摩金鶯，道奇本場比賽打擊大爆發，團隊共掃出14支安打，但值得一提的是，唯獨日籍巨星大谷翔平此戰5個打數繳白卷，沒有敲出安打，其餘先發8名打者都有安打演出，終場道奇就以6：3再度擊敗金鶯，順利收下2連勝。
今日比賽道奇推派右投Bobby Miller先發，金鶯則派出24歲左投Cade Povich迎戰。道奇此戰率先在2局下半發動攻勢，靠著工具人Chris Taylor在二壘有人情況下，適時敲出安打，助隊先馳得點。
道奇4局下灌進4分 奠定此戰勝基
4局下道奇再接再勵，Gavin Lux和Austin Barnes連續在壘上有人情況下敲出長打，一舉掃回2分，隨後大谷翔平擊出中外野飛球出局，成為該局第1個出局數，但攻勢仍未結束，球星Mookie Betts和Miguel Rojas先後敲安打再回分數，道奇在4局下灌進4分，也奠定勝基。
金鶯在5局上發動反擊，面對的仍是對方先發Miller，Colton Cowser在二出局一、三壘有人情況下，一棒擊出中外野3分砲，個人本季第20轟出爐，幫助金鶯追到3：5落後，但後續金鶯接連遭到道奇投手群壓制，終場就以3：6落敗。
大谷翔平今日熄火沒敲安 本季第43轟再等等
而日籍球星大谷翔平，昨日比賽迎來本季第2度的搖頭娃娃日，賽前也與愛犬Dekopin一同開出好球，而或許是愛犬帶來的好運，大谷昨日不但敲出本季第42轟，又跑出2次盜壘成功，本季已經個人累積42轟、42盜，距離單季「50轟、50盜」已相去不遠。可惜今日比賽大谷翔平打擊熄火，5個打數沒能敲出安打，並吞下1次三振，賽後打擊率降至0.292，OPS則略降至0.990。
至於道奇隊今日擊敗金鶯後，也順利收下本季第80勝，成為本季最快達到80勝的大聯盟球隊。目前道奇戰績為80勝54敗，在國聯西區領先分區第2的響尾蛇有4場勝差，至於分局排行第3的教士則是落後道奇5場。
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道奇4局下灌進4分 奠定此戰勝基
4局下道奇再接再勵，Gavin Lux和Austin Barnes連續在壘上有人情況下敲出長打，一舉掃回2分，隨後大谷翔平擊出中外野飛球出局，成為該局第1個出局數，但攻勢仍未結束，球星Mookie Betts和Miguel Rojas先後敲安打再回分數，道奇在4局下灌進4分，也奠定勝基。
金鶯在5局上發動反擊，面對的仍是對方先發Miller，Colton Cowser在二出局一、三壘有人情況下，一棒擊出中外野3分砲，個人本季第20轟出爐，幫助金鶯追到3：5落後，但後續金鶯接連遭到道奇投手群壓制，終場就以3：6落敗。
大谷翔平今日熄火沒敲安 本季第43轟再等等
而日籍球星大谷翔平，昨日比賽迎來本季第2度的搖頭娃娃日，賽前也與愛犬Dekopin一同開出好球，而或許是愛犬帶來的好運，大谷昨日不但敲出本季第42轟，又跑出2次盜壘成功，本季已經個人累積42轟、42盜，距離單季「50轟、50盜」已相去不遠。可惜今日比賽大谷翔平打擊熄火，5個打數沒能敲出安打，並吞下1次三振，賽後打擊率降至0.292，OPS則略降至0.990。
至於道奇隊今日擊敗金鶯後，也順利收下本季第80勝，成為本季最快達到80勝的大聯盟球隊。目前道奇戰績為80勝54敗，在國聯西區領先分區第2的響尾蛇有4場勝差，至於分局排行第3的教士則是落後道奇5場。