大谷翔平熄火43轟再等等！道奇全場火力放送掃14安　6：3再退金鶯

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MLB美國職棒洛杉磯道奇今（30）日續在主場迎戰巴爾的摩金鶯，道奇本場比賽打擊大爆發，團隊共掃出14支安打，但值得一提的是，今日比賽道奇推派右投Bobby Miller先發，金鶯則派出24歲左投Cade Povich迎戰。道奇此戰率先在2局下半發動攻勢，4局下道奇再接再勵，Gavin Lux和Austin Barnes連續在壘上有人情況下敲出長打，一舉掃回2分，隨後大谷翔平擊出中外野飛球出局，成為該局第1個出局數，但攻勢仍未結束，球星Mookie Betts和Miguel Rojas先後敲安打再回分數，金鶯在5局上發動反擊，面對的仍是對方先發Miller，，幫助金鶯追到3：5落後，但後續金鶯接連遭到道奇投手群壓制，終場就以3：6落敗。而日籍球星大谷翔平，昨日比賽迎來本季第2度的搖頭娃娃日，賽前也與愛犬Dekopin一同開出好球，而或許是愛犬帶來的好運，大谷昨日不但敲出本季第42轟，又跑出2次盜壘成功，本季已經個人累積42轟、42盜，距離單季「50轟、50盜」已相去不遠。。目前道奇戰績為80勝54敗，在國聯西區領先分區第2的響尾蛇有4場勝差，至於分局排行第3的教士則是落後道奇5場。