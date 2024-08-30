五月天11月花蓮公益開唱！時間地點全被爆料　相信音樂緊急回應了

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▲五月天公益演唱會，屆時還有14組愛心大使一起共襄盛舉。（圖／翻攝自五月天臉書）

天團五月天日前在「超犀利趴13」大爆料，不僅透露跨年演唱會在桃園，下台前又宣布11月將到花蓮開唱，「一路向東，花蓮見」。稍早有消息傳出，確切時間在11月2日、3日，他們將在東大門夜市一連免費開唱2晚。對此，相信音樂表示，他們目前正在籌劃11月的演唱會，演出地點不只在花蓮，他們將全體動員一路向東，還有14組愛心大使一起同行。先前花蓮發生0403大地震時，五月天先以唱片公司相信音樂的名義捐出500萬，為花蓮盡一份力，當時主唱阿信也發文表示，「因為我們看到，全台受損的校舍，有無數的學生正等待回到校園，這一切，等不及一場演唱會的來到。」接著先前在泉州舉辦Just Love It演唱會時，阿信也有預告「下一站花蓮」。終於在上周末的超犀利趴，五月天信守承諾，透露11月將前往花蓮舉辦公益演唱會。現在有消息指出，演唱會時間在11月2日、3日，他們將在東大門夜市免費開唱，當地民宿和飯店也已經收到不少五迷的訂單。對此，相信音樂稍早在臉書發文，「五月天延續Just Love It 擁抱愛心、傳遞正能量的精神，與相信音樂、必應創造正悉心籌劃11月的演唱會，演出地點不只在花蓮市，我們將全體總動員一路向東，以五月天為首呼朋引伴，14組愛心大使一起共襄盛舉與你同行。」屆時將有五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯X蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿一起響應，詳細時間和地點一切以官方公布為主。