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韓國爆大規模性犯罪！「9.5萬換臉色情片」　受害者一半是女藝人

記者劉彦誼／綜合報導

▲韓國爆出大量將女性臉部合成到色情影片中的深度偽造（Deepfake）事件，目前此惡行甚至擴散至韓國教育圈及偶像圈。（圖／美聯社）
▲韓國爆出大量將女性臉部合成到色情影片中的深度偽造（Deepfake）事件，目前此惡行甚至擴散至韓國教育圈及偶像圈。（圖／美聯社）
近期韓國爆出大量將女性臉部合成到色情影片中的深度偽造（Deepfake）事件，有數十萬名使用者在Telegram平台中的群組和頻道內，將女性親朋好友用深度偽造（Deepfake）技術製成影片後散播，目前此惡行甚至擴散至韓國教育圈及偶像圈，許多女學生、女教師和女性藝人受害，讓不少台灣網友直呼「太恐怖了！」、「這已經是性犯罪了吧？」

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網路安全公司「Security Hero」最近發布《2023年深偽現狀報告》，報告指出，韓國是深偽不雅影片的主要目標國，其分析了10個Deepfake不雅影片網站，以及多個影片分享平台上的85個頻道，總計9萬5820個影片中，高達到53℅的受害者是韓國女藝人；這些Deepfake影片在網絡上的總瀏覽次數達到數百萬次，99%的不雅影片受害者是女性，而94%從事演藝行業，甚至有不少是未成年。

▲總計9萬5820個deepfake影片中，高達到53℅的受害者事韓國女藝人，這些影片在網絡上的總瀏覽次數達到數百萬次，99%的不雅影片受害者是女性，而94%從事演藝行業。（圖／翻攝自X）
▲總計9萬5820個deepfake影片中，高達到53℅的受害者事韓國女藝人，這些影片在網絡上的總瀏覽次數達到數百萬次，99%的不雅影片受害者是女性，而94%從事演藝行業。（圖／翻攝自X）
報告也指出，深偽不雅影片的製作者大多是10多歲的青少年，韓國教育部表示，正在考慮加害者進行最嚴厲的處罰。

數個南韓媒體報導，Telegram聊天室常出現露骨的南韓女性Deepfake色情圖片與影片，引發眾怒。據了解，Telegram自2013年成立以來，一直被指控為「犯罪資訊傳播的溫床」，目前中國、巴西、泰國等31個國家已暫時或永久禁止使用，目前台灣也已全面採取限制Telegram接取措施，所有用戶在台灣將無法繼續使用。

韓國當局已表示要因應日益嚴重性犯罪問題，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台，積極協助刪除和封鎖Deepfake製作的色情內容。網路監察機構南韓通信標準委員會（KCSC）及韓國警察廳也表示，將設置24小時提供服務的被害人保護專線監控數位性犯罪的監管人員數量也將從目前的70人再增加一倍，加強打擊網路性犯罪。但Telegram方則坦言，目前雖已刪除部分兒童性剝削內容或犯罪相關內容，但人手不足依然是現在最主要的問題。

▲韓國總統尹錫悅表示，希望中國在北韓核問題上確實做好負責任角色。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國當局已表示要因應日益嚴重性犯罪問題，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台，積極協助刪除和封鎖Deepfake製作的色情內容。（圖／美聯社／達志影像）
目前韓國政府告訴還未遭受Deepfake的學生們緊急應對方法為「將在社交平台發佈的個人照片或個人資料全部刪除」，讓犯罪者暫時無法獲取公開臉部資料進行偽造，若已經遭受到Deepfake的受害者，請立刻向警方通報，通報之後受害者也需盡快向數位性犯罪被害者支援中心申請幫助。

▲韓國政府告訴還未遭受Deepfake的學生們緊急應對方法為「將在社交平台發佈的個人照片或個人資料全部刪除」，讓犯罪者暫時無法獲取公開臉部資料進行偽造。（圖／韓國警察廳提供）
▲韓國政府告訴還未遭受Deepfake的學生們緊急應對方法為「將在社交平台發佈的個人照片或個人資料全部刪除」，讓犯罪者暫時無法獲取公開臉部資料進行偽造。（圖／韓國警察廳提供）
雖然如此，像是女藝人、女網紅等公眾人物，無法將自身照片及影像在網路上刪除，所以還是深受Deepfake的困擾，韓國政府表示目前只能協助將偽造色情影片一個一個封鎖和下架。

許多韓國女性深受其害，轉而向國際媒體和國外網友求助，事件越演越烈，台灣網友紛紛表示「根本是嚴重的網路霸凌」、「韓國難道是東北亞印度嗎？」、「看到我的偶像本命被這樣對待，身為粉絲真的很氣憤」、「侵犯肖像權、傳播性影像、對他人外表行為評論嘲弄，不管哪一條都是犯罪耶」、「要女性把個資刪除，怎麼不是教導男性不要製作這種噁心的東西？」

目前Deepfake色情影片受害範圍不斷擴大，受害者不局限於公眾人物，甚至是親人、朋友或自己，但由於Deepfake等 AI 技術涉及到法律盲區問題，只能盼各國政府能盡快提出法律對策，遏止性犯罪持續發生。

▲中國法院針對第一起「AI 聲音侵權案」進行一審宣判。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國是深偽不雅影片的主要目標國，而深偽不雅影片的製作者大多是10多歲的青少年，韓國教育部表示，正在考慮加害者進行最嚴厲的處罰。（示意圖／美聯社／達志影像）

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