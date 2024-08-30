韓國爆大規模性犯罪！「9.5萬換臉色情片」　受害者一半是女藝人

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▲總計9萬5820個deepfake影片中，高達到53℅的受害者事韓國女藝人，這些影片在網絡上的總瀏覽次數達到數百萬次，99%的不雅影片受害者是女性，而94%從事演藝行業。（圖／翻攝自X）

▲韓國當局已表示要因應日益嚴重性犯罪問題，計劃要求通訊軟體Telegram和其他社群媒體平台，積極協助刪除和封鎖Deepfake製作的色情內容。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國政府告訴還未遭受Deepfake的學生們緊急應對方法為「將在社交平台發佈的個人照片或個人資料全部刪除」，讓犯罪者暫時無法獲取公開臉部資料進行偽造。（圖／韓國警察廳提供）

▲韓國是深偽不雅影片的主要目標國，而深偽不雅影片的製作者大多是10多歲的青少年，韓國教育部表示，正在考慮加害者進行最嚴厲的處罰。（示意圖／美聯社／達志影像）

近期韓國爆出大量將女性臉部合成到色情影片中的深度偽造（Deepfake）事件，，目前此惡行甚至擴散至韓國教育圈及偶像圈，，讓不少台灣網友直呼「太恐怖了！」、「這已經是性犯罪了吧？」網路安全公司「Security Hero」最近發布《2023年深偽現狀報告》，報告指出，韓國是深偽不雅影片的主要目標國，其分析了10個Deepfake不雅影片網站，以及多個影片分享平台上的85個頻道，報告也指出，，韓國教育部表示，正在考慮加害者進行最嚴厲的處罰。數個南韓媒體報導，Telegram聊天室常出現露骨的南韓女性Deepfake色情圖片與影片，引發眾怒。據了解，，目前中國、巴西、泰國等31個國家已暫時或永久禁止使用，目前韓國當局已表示要因應日益嚴重性犯罪問題，網路監察機構南韓通信標準委員會（KCSC）及韓國警察廳也表示，將，加強打擊網路性犯罪。但Telegram方則坦言，目前雖已刪除部分兒童性剝削內容或犯罪相關內容，但人手不足依然是現在最主要的問題。目前韓國政府告訴還未遭受Deepfake的學生們緊急應對方法為，讓犯罪者暫時無法獲取公開臉部資料進行偽造，若已經遭受到Deepfake的受害者，請立刻向警方通報，通報之後受害者也需盡快向數位性犯罪被害者支援中心申請幫助。雖然如此，像是女藝人、女網紅等公眾人物，無法將自身照片及影像在網路上刪除，所以還是深受Deepfake的困擾，韓國政府表示目前只能協助將偽造色情影片一個一個封鎖和下架。許多韓國女性深受其害，轉而向國際媒體和國外網友求助，事件越演越烈，台灣網友紛紛表示「根本是嚴重的網路霸凌」、「韓國難道是東北亞印度嗎？」、「看到我的偶像本命被這樣對待，身為粉絲真的很氣憤」、目前Deepfake色情影片受害範圍不斷擴大，受害者不局限於公眾人物，甚至是親人、朋友或自己，但