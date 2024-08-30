柯文哲登日韓媒體！高喊居住正義、批政治腐敗　卻爆房產金錢醜聞

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民眾黨主席柯文哲任職台北市長期間，通過京華城容積率提升至840%，被質疑圖利京華城，檢廉偵辦該弊案，於今（30）日早上赴柯文哲位於台北市金山南路的住處、還有位於台玻大樓的辦公室展開搜索。多家日韓媒體也紛紛報導這場延燒多日的台灣政壇風波。《韓聯社》本週一篇報導，談到柯文哲涉嫌以選舉補助款4300萬購置個人辦公室，就連妻子也為兒子購買價值50億韓幣（約新台幣1億多）的豪宅，標題打下：「以居住正義扶持年輕群體，卻因房產爭議而陷入尷尬」。此外，日本《每日新聞》、《朝日新聞》等，也介紹了民眾黨在先前的立法委員選舉時，因指責民進黨及國民黨的腐敗，承接了民眾對於兩大政黨不滿情緒，獲得不少年輕人支持，成功增加了席次，並成為掌握立院關鍵票數的焦點；但由於政治獻金相關疑雲接連爆發，據台灣媒體的民調顯示，人民對民眾黨的好感度在短短1個月內下降近10%報導形容，民眾黨內「招牌人物」接連爆發的爭議，導致支持度急速下滑，正面臨嚴峻的考驗。民調顯示1月時民眾黨的支持率還有22.5%，但8月20日的數據顯示支持率已降至13.7%；更點出民眾黨在地方組織的發展方面，還難以與2大政黨匹敵，現階段仍十分依賴柯文哲的個人知名度，這次的醜聞正好擊中該黨的要害。報導提到，民眾黨一部分的支持者不排除回流到民進黨，但民眾黨委員脫離黨的可能性則較低，因這些委員都是以比例代表當選，如果退黨將會失去資格。報導並引述民進黨智庫研究者的分析，直言民眾黨的支持者就是為了追求政治改革而來，所以對於爆發金錢醜聞的失望也會非常大。而且因為民眾黨原本組織就還不強，未來影響力將會減弱，恐怕也很難問鼎2026年的地方首長選舉。