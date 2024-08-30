柯文哲《小草！營業中》哽圖遭惡搞！名律師也轉發　網笑：好喜歡

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▲《爽吧？小草！營業中》第1季推出6集，包括「白內帳」、「居住贈億」等都在暗諷柯文哲。（圖／爵爵＆貓叔Threads）

▲民眾黨主席柯文哲近期接連捲入3大案，以及政治獻金申報爭議。（圖／記者葉政勳攝）

民眾黨主席柯文哲近期負面消息不斷，先是遭質疑政治獻金作假帳、又接連爆發看豪宅、砸4300萬現金買商辦，與京華城容積案、北士科標案、台智光案等「3大案件」。近期有人惡搞把事件做成宛如影音串流平台連續劇，並取名為《爽吧？小草！營業中》引發熱議，連知名律師林智群也忍不在臉書轉發哽圖開酸。柯文哲近期爭議延燒，知名人氣插畫家「爵爵＆貓叔」26日在Threads上分享一張哽圖寫下：「節目型態改變了，還是可以追劇吃爆米花。」內容為模仿串流平台「Netflix」介紹連續劇節目的模板，不過節目名稱取名為《爽吧？小草！營業中》。演員名單包括「蚵文拆」、「陳配騎」、「黃刪刪」、「端本正」等人，節目類型為「實境節目、令人放鬆、內鬥喜劇、生意經、狗咬狗」等，性質則是「闔家歡樂、做夢會笑、小草會哭」，影集排行榮登本週第1。節目第1季共推出6集，每集簡介都在諷刺柯文哲與民眾黨近來的爭議事件，包括「白內帳」、「居住贈億」都在列。其中最後1集是「土城找安」，暗示柯文哲可能和高虹安一樣面臨牢獄之災，也是目前唯一還沒上映的集數。對此，律師林智群也在社群上轉發網友所製梗圖《小草！營業中》開酸，不少人也紛紛留言：「太有才華」、「我笑了」、「我想直接看第6集在演什麼」、「不要有第2季吧」、「太惡劣了好喜歡」。